Після жахливої ночі Сибіга озвучив потужне послання до країн НАТО напередодні саміту
7 – 8 липня в Анкарі пройде саміт НАТО. Україна просить, аби члени Альянсу посилили її захист від балістичних ракет.
Про це написав глава МЗС Андрій Сибіга у соцмережі "Х".
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Про що Україна просить НАТО?
Захистіть українських дітей від російського балістичного терору! Немає більш нагального завдання. Саме це – наше головне послання до саміту НАТО цього тижня,
– наголосив міністр.
Він нагадав, що ця ніч стала черговим жахом для Києва. По українській столиці росіяни вгатили понад двома десятками балістичних ракет. Внаслідок атаки багато людей загинули і отримали поранення.
За словами Сибіги, окупанти навмисне цілилися по житлових багатоповерхівках, щоб спричинити якомога більше жертв.
Цю атаку міністр назвав "посланням Путіна до Анкари". Російський диктатор чітко сигналізує, що "він і надалі наводитиме балістичні ракети на дітей, які сплять, і продовжуватиме вбивства, доки матиме таку можливість".
Бездіяльність НАТО лише заохотить главу Кремля до нових актів терору. Тому потрібні реальні дії, каже Сибіга.
Він закликав членів Альянсу передати Україні ракети PAC-3 для Patriot, здатні перехоплювати балістику.
У світі на складах зберігаються тисячі таких на випадок можливих загроз. Водночас для України ця загроза є реальною, адже російські балістичні ракети щотижня вбивають людей.
Сибіга наголосив, що Україна зараз є єдиною країною у світі, яка регулярно зазнає балістичних атак.
Рішення щодо посилення протиповітряної оборони потрібні зараз, а не потім. Бо для нас час вимірюється людськими життями,
– підсумував міністр.
Що відомо про нічну атаку на Київ?
6 липня ворог завдав масований комбінований удар по Україні. Основною ціллю став Київ. По українській столиці летіли ракети і дрони. У кількох районах зруйновано десяток багатоповерхівок. Там триває розбір завалів. Відомо про 11 загиблих. Ця кількість ще може зрости.
Ще три людини загинули на Київщині у Бучанському районі.
У Повітряних силах повідомили, що 23 балістичних і 6 протикорабельних ракет не вдалося збити жодної. Причина – нестача ракет-перехоплювачів для систем Patriot.