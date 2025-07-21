У Києві обмежили рух поїздів на "червоній" гілці метро
- Росія масовано атакувала Київ ракетами та дронами в ніч на 21 липня.
- У КМДА повідомили про обмеження руху на "червоній" гілці метро.
У ніч на 21 липня росіяни знову масовано атакували Київ "Шахедами" і ракетами. Обмежено рух на "червоній" лінії метро.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.
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Що відомо про обмеження руху на "червоній" гілці метро у Києві 21 липня?
Рух на "червоній" лінії метро тимчасово здійснюється до станції "Вокзальна".
З технічних причин рух поїздів на Святошинсько-Броварській лінії метро організовано від станції "Академмістечко" до станції "Вокзальна",
– зазначили в КМДА о 05:47.
О 06:45 написали, що поїзди на "червоній" гілці курсують від "Академмістечка" до "Арсенальної". Пересадочні вузли "Театральна" – "Золоті ворота" і "Хрещатик" – "Майдан Незалежності" працюють у звичайному режимі.
О 07:24 повідомили, що станція метро "Лук'янівська" зачинена на вхід і вихід. Поїзди проїжджають повз без зупинки.
Усі інші станції метро працюють у звичайному режимі, нормальний графік руху поїздів поступово відновлюється,
– написали в КМДА.
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Важливо! Про відновлення повноцінного руху та всі подальші зміни у КМДА обіцяють повідомити додатково. Усі підземні станції метро продовжують працювати як укриття.