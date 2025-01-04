Не будуть затягувати: коли чекати масовану ракетну атаку від росіян

Росіяни можуть вже незабаром готувати новий масований удар по Україні. У них залишається достатньо зброї для 2 – 3 серйозних комбінованих атак.

Окупанти планують завдати удару вже найближчим часом і на це є причина. Таку думку в етері 24 Каналу висловив військовослужбовець та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Коли можлива нова атака ворога

З кінця листопада росіяни накопичили ракет приблизно на 5 – 7 ударів. Кілька атак окупанти уже здійснили, тож зараз у них є можливість масовано атакувати двічі або ж тричі.

Ймовірно, Росія планує провести ці атаки, протягом січня, вони не будуть затягувати. Вони розраховують вдарити найближчим часом. Причини прості та банальні – ми вже підходимо до екватора опалювального сезону. Ворог розуміє, що зараз потрібно бити по енергетиці,

– наголосив Олександр Мусієнко.

Українці вже переживали масові відключення світла навесні – влітку. Попри складнощі катастрофи усе ж не сталося. Тож окупанти можуть активізуватися саме зараз, аби ускладнити життя в Україні в період холодів.

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"Інших варіантів немає. Можу запевнити, з того, що відомо, Росія не змінила тактики ракетних ударів. Точніше тактику вони змінюють, удари бувають різні, але загальна стратегія залишається без змін", – пояснив військовий.

Насамперед окупанти б'ють по енергетиці, зокрема, по розподільчій генерації. Під час останніх атак росіяни також цілились по об'єктах генерації атомної енергетики.

Крім цього, звісно, ворог б'є і по військових об'єктах, що не дивно. Та все ж росіяни дотримуються тактики відвертого терору.