Масована атака Одеси: ворог влучив у храм, житлові будинки та цивільну інфраструктуру

Російські військові після півночі завдали масованого ракетного удару по Одесі. Внаслідок цього руйнувань зазнав собор у центрі міста, житлові будинки, а також цивільна інфраструктура.

Першими подробицями ракетного удару по Одесі поділився глава ОВА. Олег Кіпер зазначив, що це була чергова "нічна атака нелюдів".

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Пошкоджені цивільні об'єкти

Є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та релігійної установи. Інформація про постраждалих уточнюється,

– зазначив він.

Олег Кіпер звернувся до одеситів і мешканців області. Він попрохав їх вирушати до укриттів у випадках, коли знову пролунає повітряна тривога.

Є жертва та постраждалі

Станом на 3 ночі відомо про 1 цивільну жертву російської терористичної атаки та щонайменше 18 постраждалих, серед яких – 4 дітей. 14 постраждалих госпіталізовані, з них – 3 дітей.

Кількість жертв та постраждалих, на жаль, може збільшитися.

Ворог вдарив по самісінькому центру

Одне з влучань було на площі Соборній. Окупанти поцілили у Спасо-Преображенський кафедральний собор. Його побудували ще у 1794 році, а відновили у 2005 після руйнувань більшовиками у 1936 році.

В Одесі більше немає Преображенського собору,

– каже голос за кадром.

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Руйнація Спасо-Преображенського собору в Одесі

У міській раді Одеси повідомили про руйнування храму в історичному центрі Одеси.

Внаслідок чергової ракетної атаки росіян було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор,

– мовиться у повідомленні.

Крім значних пошкоджень будівлі постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

Наразі на місці працюють рятувальники та міські комунальні служби.

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Звернімо увагу на те, що Спасо-Преображенський собор в Одесі – головна церква УПЦ МП у місті.

"Оці "скрєпнєнькіє" підлеглі гундяєва освячують російську зброю, щоб бити по Одесі. "Освячують" старанно, щоб ракети летіла в наші собори і храми. В пеклі їх навіть чорти не приймуть", – наголосив Сергій Братчук.

У мережі вже міркують, як ЮНЕСКО відреагує на те, що росіяни знищили собор у самісінькому центрі Одеси.

Окупанти влучили у житлові будинки

У міській раді Одеси повідомили, що внаслідок нічних ворожих атак пошкоджено багато житлових будинків.

Наразі відповідні служби фіксують всі пошкодження. Після закінчення роботи комунальні працівники розпочнуть ліквідацію наслідків атаки.

У мережу також виклали фото з пошкоджених осель російськими військовими. Внаслідок ракетного удару повибивало вікна, понищило стіни, обсипалася штукатурка. Також понищені машини, які були припарковані біля дому.

Наслідки ракетного удару по Одесі / Фото з телеграм-каналів

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Зазначимо, що російські військові атакували Одесу всім, чим лише могли. Вони били ракетами Х-22 з Ту-22М3, "Калібрами" та "Оніксами". Також повідомляли, що ворог для обстрілу використовував ракети типу С-300.