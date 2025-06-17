На Одещині пошкоджена енергетична інфраструктура: багато людей без світла

У ніч проти 17 червня окупанти масовано обстріляли Україну. Під ворожий удар, зокрема, потрапила Одещина. Там зруйновані житлові будинки та є постраждалі.

Станом на 09:00 відомо про майже 20 постраждалих і загиблу 60-річну жінку, передає 24 Канал.

Дивіться також Удари по 27 локаціях, вщент зруйновано під’їзд: все про масовану атаку на Київ 17 червня

Одеса залишилася без світла

Після російської атаки на Одещині є пошкодження енергетичної інфраструктури. Наразі 257 абонентів перебувають без електропостачання.

"Наші енергетики працюють над ліквідацією наслідків", – пояснив заступник очільника ОВА Олександр Харлов в ефірі телемарафону.

На світанку перебої з електропостачанням спостерігалися у Києві. У ДТЕК уточнили, що через обстріли 1148 осель киян залишились без світла.

Енергетики почали працювати над відновленням одразу після отримання дозволів від ДСНС та поліції. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електрику в кожну родину,

– йдеться у повідомленні підприємства.

Нагадаємо, що, за словами президента Зеленського, уночі Росія випустила понад 440 дронів та 14 ракет.