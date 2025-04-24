У Києві серед загиблих після атаки – брат і сестра: вони є дітьми лікаря клініки КНУ

Володимир Зеленський розповів, що серед жертв нічної атаки 24 квітня по Києву є рідні брат та сестра. Хлопцю був 21 рік, а дівчині – 19.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час спільної пресконференції з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою.

До теми Одна з найнахабніших атак Росії, – Зеленський пояснив, з чим пов'язаний масований удар Росії

Що сказав Зеленський про жертв російської атаки по Києву

Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні вранці наша країна пройшла через нову російську атаку, дуже масштабну, більше ніж 200 повітряних цілей.

"Це ракети, в тому числі балістичні, та ударні дрони. На жаль, є руйнування, втрати у столиці та в інших наших містах. Більш ніж 80 людей поранені цими ударами. На жаль, є загиблі", – сказав президент.

Він також наголосив, що у Києві серед загиблих рідні брат і сестра.

Хлопчику був 21 рік, дівчинці – 19. Мої співчуття всім. Зараз ще тривають рятувальні операції,

– пояснив глава держави.

Пізніше в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка уточнили, що вночі під час комбінованого масованого обстрілу Києва Росія вбила 2 дітей лікаря-невропатолога Університетської клініки КНУ – Ярослава Козлова.

"Світла пам'ять синові Нікіті 2003 року народження, студенту Національного транспортного університету, та донці Софії 2005 року народження, випускниці фахового коледжу Київський національний університет технологій та дизайну – КНУТД", – повідомили у дописі.

В КНУ імені Тараса Шевченка висловили найщиріші співчуття Ярославу Володимировичу.

Зверніть увагу! Підтримати батька загиблих дітей фінансово можна за номером картки: 5168 7451 7777 7064

Що кажуть про постраждалих у столиці у КМВА

Речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв в етері телемаратону розповів, що станом на 13:00 відомо про 77 постраждалих у Києві, 31 особа наразі перебуває у лікарнях.

Для розуміння, вік постраждалих осіб від 1,5 до 80 років,

– сказав речник.

Ієвлєв зауважив, що дехто з постраждалих перебуває у важкому стані, однак точної інформації щодо цієї кількості наразі немає.