Не пережило пекельної ночі: в Київській області під час обстрілу загинуло лосеня

У Київській області внаслідок обстрілу загинуло маленьке лосеня в Центрі порятунку диких тварин. Будівля благодійного фонду була пошкоджена вибуховою хвилею.

Про втрату маленького життя 24 Канал пише з посиланням на Wild Animals Rescue Center.

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Російський обстріл вбив лосеня на Київщині

У Wild Animals Rescue Center перебував поранений маленький лось, якого вдалося врятувати з дикої природи після того, як на нього, ймовірно, напали собаки. Тварина мала травму та лише кілька днів тому змогла знову ходити самостійно. Зоозахисники дали йому другий шанс на життя та лікували понад 10 днів, робили крапельниці та примусово годували. Однак під час російсьукої атаки в ніч проти 23 червня лосеня сильно перелякалося й загинуло.

Центр у Київській області, де допомогали тваринам, зазнав ушкоджень через потужну вибухову хвилю. Там було вибито вікна, тварини травмувалися, адже билися об решітки вольєрів. У лосеняти серце не витиримало шоку та щупинилося.

Попри всі наші зусилля, цього маленького життя більше немає,

– повідомили волонтери.

Зоозахисники боролися за життя лосеняти: дивіться відео

Від дій російських військових та війни постраждала невинна тварина й такий випадок не поодинокий.

Так в притулку Gostomel Shelter від переляку під час масованої атаки по Києву, що відбулася 17 червня, померла собака Голді. Вона загинула внаслідок переляку від обстрілів. Тваринка втратила свідомість і, на жаль, більше не прокинулася. Власники говорять, що Голді була відомою собакою та амбасадоркою притулку. Її дуже любили люди, а вона відповідала їм своєю ласкою.

У Чорнобильській зоні рідкісний кінь Пржевальського підірвався на міні. Він проходив по місцях в лісі, де раніше були бази російських окупантів.

Але є й щасливі історії. 23 червня в Києві врятували кота, який провів під уламками 10 годин. Він був наляканий вибухом та падінням улаків будинку, але дивом залишився живим.