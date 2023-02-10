Масована атака по Україні 10 лютого: в Укренерго назвали головні цілі окупантів

Окупанти 10 лютого вкотре атакували території України. Зокрема уночі вони провели 16-ту за рахунком дронову атаку, а зранку завдали 14-й масований ракетний удар.

В Укренерго повідомили, що основною ціллю окупантів знову були електростанції та об’єкти високовольтної мережі. Детальніше про це – розповідає 24 Канал.

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Після масованої ворожої атаки дефіцит в енергосистемі значний

Ціллю окупантів під час масованих обстрілів 10 лютого вкотре стали енергетичні об'єкти країни. Мовиться, перш за все, про електростанції та об’єкти високовольтної мережі. Вороги не полишають спроб залишити українців без світла і тепла у холодну пору року.

Уражень, за даними Укренерго, зазнали східні, західні й південні регіони України. Найскладніша ситуація зараз у Харківській області – там довелося ввести аварійні відключення.

Також позапланові вимкнення тривають на Хмельниччині, Одещині та Київщині. Усі інші регіони поступово повертаються до своїх лімітів.

Дефіцит в енергосистемі – значний. Ремонтні бригади Укренерго вже займаються ліквідацією наслідків прильотів та розпочинають аварійно-відновлювальні роботи,

– повідомили в пресцентрі компанії.

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