Противник скористався цією нагодою, – Євлаш про атаку з С-300 11 квітня
Ворог не припиняє обстріли прифронтових територій. У Повітряних силах розповіли про тактику російських загарбників та те, як саме вони здійснили масований обстріл по Україні 11 квітня.
Оборонці неба фіксують переміщення ворога вздовж кордону з тимчасово окупованою територією, фіксується постійне застосування їхньої тактичної аварії. Про це в етері телемарафону розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш.
Дивіться також США виділили кошти на модернізацію ППО: Євлаш пояснив, що це означає
Росіяни буквально "засипають" обстрілами
Речник Повітряних сил розповів, що загарбники досить часто завдають ударів із застосуванням тактичної авіації, зокрема за допомогою Су-34 та Су-35. Вони часто атакують Харківську, Сумську, а також Одеську та Запорізьку.
Зокрема, ворог досить часто підтягує до межі з Харківщиною свої зенітні ракетні комплекси С-300, використовуючи їх як балістичну зброю та користуючись досить малою відстанню.
Окупанти використовують незначну кількість часу, який потрібен для відбиття атаки, випробовує реакцію. За словами Євлаша, противник буквально "засипає" численними обстрілами.
Ми бачили вчора 12 зенітних ракет С-300, поки над нашою Україною летіло безліч ракет, "Шахедів". Так, противник просто скористався цією нагодою, перенавантажуючи нашу систему протиповітряної оборони, застосовуючи різні типи. Просто цинічно завдав 12 ударів зенітними ракетними комплексами С-300,
– наголосив речник Повітряних сил.
Він також зауважив, що комбінований тип атаки це і низьколетючі цілі, і швидкісні гіперзвукові ракети.
В Україні фіксуються проблеми через нестачу ППО: головне
- Згідно з оприлюдненою інформацією ISW, російські сухопутні війська користуються своєю здатністю завдавати повітряних ударів по українських передових позиціях для повільного, але впевненого здобуття перемог.
- За даними Інституту вивчення війни, російські війська активно використовувати авіабомби для тактичного ефекту під час захоплення Авдіївки, яке окупанти здійснили ще в середині лютого 2024 року.
- На думку військових аналітиків, схоже, російські сили знову використовують цю тактику під час наступальних операцій під Часовим Яром. Зауважимо, що там вони б'ють артилерійським вогнем, ракетними ударами й бомбами.
- Зазначається, що російські удари змусили Україну приймати складні рішення між забезпеченням протиповітряної оборони великих населених пунктів в тилу й активних районів на передовій.