На Закарпатті евакуювали мешканців сіл через збиту російську ракету

Під час ранкової атаки Росії по території України ППО збила ракету на Закарпатті. Мешканців будинку, який знаходиться неподалік знайдених уламків, довелося евакуювати.

Залишки російської ракети виявили неподалік Мукачева. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на журналіста Віталія Глаголу.

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Де знайшли уламки ворожої ракети

У п'ятницю, 13 грудня, близько 9-ї ранку сили ППО збили на Закарпатті російську ракету, ймовірно, Х-101. Вага боєкомплекту сягнала 400 кг. Її залишки знайшли в лісі між селами Павшино та Ключарки. На місці працювали усі відповідальні служби. Інформація про можливі руйнування не надходила. Постраждалих на місці також не виявили.

Поблизу Мукачева виявили залишки російської ракети / фото Віталія Глаголи

Людей довелося евакуювати

Виявлені залишки ракети могли здетонувати. Через цю загрозу евакуювали близько 30 жителів будинків в межах 2 км. Близько 13:40 спеціалісти вдало провели контрольований підрив боєкомплекту.

Ситуація перебуває під контролем, вибухотехніки завершили роботи на місці події,

– написав Віталій Глагола

Нагадаємо, зранку, 13 грудня, російські війська знову здійснили масований ракетний обстріл по Україні. Вороги використали для цього безпілотники та ракети. Внаслідок атаки сталося кілька пожеж та пошкоджено енергооб'єкти у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. Високопосадовці закликали міжнародну спільноту відреагувати на масований удар по енергетиці України, підкреслюючи, що це є черговим актом тероризму з боку Росії.