Понад 20 засобів не досягли цілей: Ігнат пояснив, що сталося з російськими ракетами і дронами

Російська армія 13 січня вкотре завдала по Україні ударів різними типами озброєння. У звіті Повітряні сили повідомили про 8 збитих ракет – однак це лише цілі, по яких відпрацювала ППО.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він додав, що загальна кількість ліквідованих ракет є більшою.

Дивіться також Масована атака по Україні 13 січня: ворог атакував "Кинджалами", є пошкодження

Скільки ракет не досягли цілей

У звіті Повітряні сили зазначили, що з 40 засобів повітряного нападу вдалося збити 8. Однак понад 20 цілей не досягли цілей – окрім тих, які ліквідували безпосередньо засобами ППО.

Що під цим розуміється: це або ж впали в полі, або підрив у повітрі, або вплинули засоби радіоелектронної боротьби наших Сил оборони,

– зазначив речник.

Тобто 8 ракет – це кількість цілей, по яких відпрацювала повітряна оборона саме вогневими засобами. Російські ракети не лише отримують протидію від Сил оборони, а й дедалі гірше летять. Повітряні сили бачать, що ракети стають менш якісними і просто не досягають цілей. Це є стосується і дронів-камікадзе.

Деталі про російську атаку