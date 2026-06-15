Не мають нічого святого, – релігієзнавиця пояснила небезпечні наслідки ударів росіян по святинях

Росія проти ночі 15 червня здійснила масовану атаку по Україні. Насамперед під ударом опинився Київ, де постраждали не тільки житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Внаслідок обстрілу було уражено Успенський собор у Києво-Печерській лаврі.

У світі вже відреагували на цю атаку, зокрема, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ударами по Києву та Києво-Печерській лаврі Росія продемонструвала те, що "її цікавить лише насильство та руйнування". Релігієзнавиця, докторка філософських наук Людмила Филипович розповіла 24 Каналу, на які ще цинічні кроки здатна Москва після атаки на українську святиню.

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Росіяни перейшли усі "червоні лінії"

Филипович наголосила, що удар по Успенському собору Києво-Печерської лаври є викликом усьому світові.

"Цим ударом росіяни показали, що для них взагалі немає нічого святого у світі. І так само як вони зараз бахнули по Лаврі, вони можуть бахнути по інших сакральних місцях по всьому світі", – наголосила вона.

До слова. Противник завдав удару по Успенському собору Києво-Печерської лаври дроном "Герань-2". За даними СБУ, російський безпілотник влучив у Стефанівський приділ Успенського собору. На місці атаки були виявлені фрагменти корпусу та двигуна ворожого дрона-камікадзе. Як зазначили у СБУ, окреме комплектування дрона було виготовлено на території Росії, а саме — в особливій економічній зоні Алабуга.

Докторка філософських наук не виключає, що росіяни можуть вдарити по сакральних пам'ятках, наприклад, Ізраїлю, Західної Європи або Сходу та в інших країнах. Адже, на її думку, вони вже давно перейшли усі "червоні лінії". Але після цього кроку відчаю ворога його прощення навіть через покаяння неможливе.

"Київ посідає особливе місце у їхній свідомості. Не знаю, як вони пояснять своєму багатомільйонному великоросійському народу, що вони зробили з Лаврою. І які аргументи вони для цього віднайдуть", – підкреслила Людмила Филипович.

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Релігієзнавиця додала, що увесь християнський світ усвідомлює значення Києво-Печерської лаври для християнського життя. Тому вона очікує на можливе відповідне звернення і Вселенського патріарха, і Папи Римського, які обов'язково мають відреагувати на ці злочини. Тому що, за її словами, це загроза усьому свідомому і відповідальному світовому співтовариству.

Нагадаємо, що вночі 15 червня Росія масовано атакувала, зокрема, Київ. У столиці зафіксовано руйнування в усіх 10 районах. Під ворожим ударом опинилися житлові будинки, бізнес-центр, ринок, відділення мережі Rozetka та інші об'єкти.

Також російські балістичні ракети розбили 2 корпуси найбільшого інноваційного термінала "Нової пошти".

Крім того, росіяни поцілили по території Національної кіностудії імені Олександра Довженка. Внаслідок атаки виникла пожежа. Також влучання відбулося по будівлі "Мистецького арсеналу".

Володимир Зеленський після обстрілу Києво-Печерської лаври відвідав місце влучання. Президент зазначив, що ворог завдав часткових пошкоджень святині. Однак завдяки оперативній роботі відповідних служб вдалося запобігти більш серйозним руйнуванням. Зеленський заявив, що після консервації об'єкта будуть здійснені відповідні експертизи. Після цього святиню буде відновлено. Для цього уряд виділить кошти з резервного фонду.