ООН відреагує на масовану атаку по Україні: коли збереться Радбез

20 червня збереться Рада безпеки ООН, щоб відреагувати на російські удари по Україні, зокрема масовану атаку 17 червня. Глава МЗС Андрій Сибіга сказав, чого очікує від екстреного засідання.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Андрія Сибіги в соцмережі Х.

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ООН відреагує на масовану атаку по Україні

Сибіга подякував за підтримку запиту України та пояснив: Рада Безпеки ООН проведе увечері 20 червня екстрене засідання у відповідь на останню хвилю терору та жорстоких нападів Росії на Україну.

Очікуємо від членів РБ ООН принципової позиції проти російських ударів, які призвели до численних жертв серед мирного населення. Ми вимагаємо чітких сигналів про необхідність посилення тиску на агресора та зміцнення України, включно з додатковими можливостями протиповітряної оборони,

– написав він.

Також міністр нагадав: минуло вже 100 днів відтоді, як Україна погодилася на пропозицію США щодо повного припинення вогню. Але Москва продовжує відкидати її і тільки посилює терор проти цивільного населення.

Хоча саме припинення вогню може стати першим кроком до миру. Змусити Росію обрати мир замість війни може лише тиск.

Іще Сибіга нагадав, що Росія діє не сама. Вона входить у так звану ось країн-терористок. А тому безпека України та спокій на Близькому Сході невіддільні одне від одного.

"Російська агресія проти України залишається серйозною загрозою для глобальної стабільності. Безпека Європи, Близького Сходу та Індо-Тихоокеанського регіону безпосередньо пов'язана з тим, що режими в Москві, Тегерані та Пхеньяні спільно працюють над тим, щоб зруйнувати міжнародний мир і безпеку. Ми повинні залишатися єдиними і працювати разом, щоб протистояти цим загрозам", – додав очільник МЗС.