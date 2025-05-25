Замість реакції на обстріл України: Трамп розповів, що його друга покусали на гольфі

Дональд Трамп поки що жодним чином не відреагував на масовані атаки Росії по Україні впродовж останніх 2 діб. Водночас президент США вирішив розповісти "цікаву" історію, що трапилася з його другом на гольфі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.

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Яку історію розповів Трамп замість реакції на обстріл України

Поки в європейських країнах висловлюють співчуття українцям через масовані атаки ворога, які той здійснив у ніч на 24 і 25 травня, Дональд Трамп вирішив нічого не писати про ці обстріли.

Натомість американський лідер, який не приховує велику любов до гольфа, вирішив поділитися історією про свого друга, з яким стався казус під час цієї спортивної гри. Як виявилося, друга Трамп на гольфі покусав лебідь.

Я завжди казав, що гольф може бути небезпечним видом спорту! Мого друга вкусили в Бедмінстері,

– написав Дональд Трамп.



Дональд Трамп замість реакції на російські обстріли по Україні виклав пост, як його друга покусали під час гольфу / Скриншот 24 Каналу

Наразі з американської сторони відреагував на атаку лише спецпредставник президента США в Україні Кіт Келлог. Генерал назвав ці "ганебні обстріли" порушенням Женевської конвенції, закликавши припинити вбивства та вогонь.