Чергові обстріли по цивільних об'єктах, загибель дитини: де вночі бив ворог

У ніч проти 26 жовтня російські загарбники знову били по Україні. На жаль, внаслідок обстрілів загинула дитина.

Росіяни знову вдарили по цивільних об'єктах. Таким чином, обстріли терористів вкотре призвели до загибелі дитини.

До теми Російська армія вдарила по будинку на Херсонщині: загинув 13-річний підліток

Де вночі били окупанти

Увечері окупанти обстріляли Бериславський район на Херсонщині. Внаслідок атаки Берислава загинула дитина 2010 року народження. Ще троє осіб, серед яких теж є дитина, отримали поранення.

Поопівночі обстріли району поновилися. Ворог знову завдав 4 авіаудари по селах Миколаївка, Одрадокам’янка та Ольгівка Бериславського району.

Місцева влада підтвердила, що 13-річний хлопчик отримав тяжкі ушкодження. Медикам довелося лише констатували смерть підлітка.

Разом із загиблою дитиною травми дістали ще двоє чоловіків. У 43-річного – наскрізне поранення плеча, у 35-річного – пошкодження ока та осколкові поранення обличчя. В обох – мінно-вибухові й акубаротравми. Ми помстимося за смерть дитини! Світла пам’ять В’ячеславу,

– зазначив Олександр Прокудін.

Окрім цього, на Харківщині окупанти обстріляли село Подоли Куп’янського району. Одна людина постраждала – це 83-річна жінка. З травмою ноги її доправили до лікарні. Внаслідок обстрілу були зруйновані житлові будинки, цивільна інфраструктура та автомобілі.

На Дніпропетровщині ввечері окупанти вдарили по Нікополю та Мирівській громаді. На щастя, минулося без жертв.

Скільки дітей загинуло в Україні через війну

Станом на 26 жовтня 509 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії Росії та понад 1 139 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Найбільше постраждало дітей: