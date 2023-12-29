Крізь будинок видно небо, авто стали сірі від попелу: страшні болючі кадри з понівеченої Одеси

Україна оговтується від ранкової атаки. Росіяни підло обстріляли наші міста. Загинуло багато людей і, на жаль, щогодини стає відомо про нові жертви.

На 16:05 в Україні внаслідок російських обстрілів уже 26 вбитих та 126 поранених. Кореспонденти 24 Каналу побували на місці обстрілів в Одесі. Це південне місто вкотре стало мішенню для ворога.

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Які наслідки обстрілу Одеси під Новий рік 29 грудня

На кадрах, які зробила кореспондентка 24 Каналу Юлія Муріна, видно понівечені споруди. Серед них і багатоповерхівки, і невисокі будівлі, і історичні споруди. Росіяни не шкодують нічого.

Там, де були стіни затишних квартир, тепер видно небо: результати ракетних обстрілів Одеси / Фото 24 Каналу

На ці фото боляче дивитися, адже розумієш: на Новий рік окупанти забрали в людей дім. У новий рік хтось увійде без даху над головою. Відчай і розгубленість людей відчуваються буквально фізично. І це може спіткати кожного – доки Україна не матиме достатньо систем ППО. Таких страшних фото з приреченими людьми можуть бути ще сотні – доки світ мовчатиме через "глибоку стурбованість".

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі

Одесити дивляться на те, що Росія зробила з улюбленим містом, а комунальники намагаються дати лад після обстрілів / Фото 24 Каналу

Мужні рятувальники продовжують розбирати завали. Вони безстрашно стоять на руїнах історичної будівлі, хоча завжди є ризик повторного обвалу чи обстрілу.

Росія стирає з лиця землі історичну Одесу – ту, яку завжди називала "рускім ґорадам" / Фото 24 Каналу

На фото помітно, що машини, припарковані біля споруди, стали сірі від попелу та землі. І це не кадри з голівудського фільму, де грають каскадери, а ти їси попкорн і захоплюєшся спецефектами. Це реальність кожного і кожної з нас, яка почалася 24 лютого 2022 року.

Що говорять люди про обстріл Одеси 29 грудня 2023

Очевидиця обстрілу багатоповерхівки говорить: був сильний гул, потім два вибухи. А от третій був настільки потужним, що будинок струснуло. Тоді жителі зрозуміли: сталося щось страшне.

Жінка живе у сусідньому будинку від того, в який влучили росіяни. Вона швидко вдягнула дітей і побігла з ними в паркінг.

Кадри з обстріляної Одеси та свідчення очевидців: дивіться відео

Зранку 24 Канал робив матеріал про результати обстрілів Одеси 29 грудня 2023 року. Переглянути його можна тут.