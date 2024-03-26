"Видохлись на землі": полковник запасу назвав причини масованих обстрілів України

Російські окупанти, починаючи з 22 березня, здійснювали масовані обстріли України. Вони знову повернулись до підступної тактики – цілитись по критичній інфраструктурі.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що у росіян залишилося декілька напрямків, на яких вони ще можуть рухатися. Але окупантам треба показувати нібито їхній наступ активно триває далі.

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Чому Росія повернулась до масованих обстрілів

"У росіян зараз велика проблема – вони видихнулися у зимовому наступі, зменшується кількість атак, які їм вдається здійснити за добу. На кількох напрямках вони ще намагаються рухатися, але це такі локації, де широкомасштабних наступальних дій не проведеш", – розповів полковник запасу ЗСУ.

Схема, яку придумали окупанти, – не спрацювала. Максимум чого вони досягли – це витіснили наші підрозділи з Авдіївки. Але й це сталося через нестачу у ЗСУ боєприпасів.

Далі у Росії за планом – переходити у режим накопичення наземних сил і засобів. Кампанія, (заклики до перемовин – 24 Канал) яка була запущена, щоб спробувати заморозити бойові дії росіян, – не спрацювала. Їх було послано за шматком російського корабля,

– сказав Роман Світан.

Відтак треба продовжувати війну, бо ворог зараз не може просто зупинитися і сказати, що видихнувся. Реального просування немає, тому росіяни перейшли на інший етап. Вони намагаються показати, що тиск триває, але за допомогою дальніх засобів ураження.

У Росії не залишилося інших цілей

Навіть виправданих цілей у росіян немає. До військових об'єктів вони не дістають, бо ті розосереджені. Залишається атакувати критичну інфраструктуру.

Можна бити по аеродрому, але по літаку не влучиш, бо постійно йде переміщення. Можна бити по полігону, але знову ж таки, по солдатах не влучиш, тому що занадто великі полігони. Дістати туди ракетою можна, але хіба, щоб налякати черв'яків і змій, більше нічого,

– наголосив Світан.

Тому зараз ворог працює у режимі масованих атак, щоб знайти слабке місце, а згодом показати своєму населенню хоч якусь позитивну динаміку. Отже, продовжується знищення енергоструктури, бо інших реальних цілей в окупантів немає.

Їм треба створювати такий ефект, картинку бойових дій хоч десь, бо інакше доведеться розписуватися у своїй безпорадності та переходити в режим накопичення. На так званий "тихий режим" їм знадобиться хоча б їм 4 – 5 місяців,

– підсумував Роман Світан.

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