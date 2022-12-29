Сильна пожежа та розтрощені будинки: рятувальники показали наслідки обстрілу Києва

Окупанти масовано атакували Україну ракетами вранці 29 грудня. Під прицілом ворога вкотре опинився Київ. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російського обстрілу.

Моторошні фото показали у соцмережах. На кадрах розтрощені будівлі та сильна пожежа. Детальніше про наслідки обстрілу Києва інформує 24 канал.

До теми Десяток будинків і медзаклад, – Кулеба про руйнування на Київщині внаслідок ракетної атаки

Внаслідок падіння уламка ворожої ракети у Дарницькому районі спалахнув двоповерховий житловий будинок. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 100 квадратних метрів. Зруйновано конструкції будівлі. Тим часом за іншою адресою зруйновано покрівлю будинку.

До прибуття підрозділів було врятовано 2 осіб. Медики надали допомогу на місці та госпіталізували. Також госпіталізовано 14-річну дівчину, яка викликала рятувальників на місце події,

– зазначили в ДСНС.

Рятувальники продовжують пошукові та аварійно-рятувальні роботи. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

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Рятувальники ліквідують наслідки ракетної атаки на столицю / Фото ДСНС у Києві

Яка ситуація в інших районах столиці

У Печерському районі уламки ворожої ракети впали на дитячий майданчик. Схоже падіння зафіксували ще за 2 адресами.

У Голосіївському районі уламки збитої ракети окупантів впали поруч з автомобілем. Тим часом у Солом'янському – уламки ворожої ракети впали на дах 5-поверхового житлового будинку. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Обстріл Київщини: коротко про головне

Вранці 29 грудня у столиці прогриміли гучні вибухи. Окупанти масовано атакували Київ ракетами.

Очільник ОВА Олексій Кулеба повідомив, що загалом ППО збила до 20 ворожих ракет. На щастя, минулося без жертв.

Російські терористи влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури.

Місцева влада повідомила про руйнування житлових будинків Крюківщини. Це Вишнева територіальна громада. Без вікон залишилися 10 будівель. Окрім того, є руйнування дахів.

Пошкоджено будинок і у Вишгородському районі. А в селищі Глеваха є незначні руйнування медзакладу, обійшлось без постраждалих.