У Повітряних силах відповіли, чи може Росія три дні поспіль масовано бити по Україні
- Українські військові не мають інформації про можливі масовані удари Росії з повітря у наступні дні, але не виключають такої можливості.
- Юрій Ігнат наголосив, що Сили оборони використовують всі можливі методи, зокрема винищувачі, гелікоптери, вогневі групи та безпілотні системи для оборони проти атак окупантів.
Українські військові наразі не мають інформації щодо можливих масованих ударів Росії по Україні з повітря у наступні дні. Однак не можна відкидати, що ворог може спробувати завдати обстрілу по нашій державі й в третю ніч поспіль.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в етері телемаратону.
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Що сказав Ігнат про можливість ворога атакувати знову
Юрій Ігнат заявив, що у нього немає даних щодо підготовки росіян до масованої атаки по Україні в наступні ночі. Але зрештою, за словами полковника, можна говорити, що все може відбутися.
І хочеться все ж таки зауважити, що Сили оборони сьогодні застосовують усі максимально можливі методи,
– підкреслив він.
Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил також додав, що ворожу атаку вночі 25 травня відбивали винищувачі різних типів, гелікоптери, вогневі групи, засоби РЕБ, а також Сили безпілотних систем, які нарощують спроможності щодо дронової ППО.
До слова, Юрій Ігнат також зауважував, що Росія під час масованої атаки по Україні вночі 25 травня використала й ракету Х-22, яку раніше часто застосовувала по нашій державі. До цього була певна павза у пуску подібних ракет з боку ворога, але цієї ночі все ж літак Ту-22М3 запустив таку ракету.