У Повітряних силах відповіли, чи може Росія три дні поспіль масовано бити по Україні

Українські військові наразі не мають інформації щодо можливих масованих ударів Росії по Україні з повітря у наступні дні. Однак не можна відкидати, що ворог може спробувати завдати обстрілу по нашій державі й в третю ніч поспіль.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в етері телемаратону.

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Що сказав Ігнат про можливість ворога атакувати знову

Юрій Ігнат заявив, що у нього немає даних щодо підготовки росіян до масованої атаки по Україні в наступні ночі. Але зрештою, за словами полковника, можна говорити, що все може відбутися.

І хочеться все ж таки зауважити, що Сили оборони сьогодні застосовують усі максимально можливі методи,

– підкреслив він.

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил також додав, що ворожу атаку вночі 25 травня відбивали винищувачі різних типів, гелікоптери, вогневі групи, засоби РЕБ, а також Сили безпілотних систем, які нарощують спроможності щодо дронової ППО.

До слова, Юрій Ігнат також зауважував, що Росія під час масованої атаки по Україні вночі 25 травня використала й ракету Х-22, яку раніше часто застосовувала по нашій державі. До цього була певна павза у пуску подібних ракет з боку ворога, але цієї ночі все ж літак Ту-22М3 запустив таку ракету.