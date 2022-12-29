Пошкоджені будинки та 2 об'єкти інфраструктури: які наслідки масованої атаки на Київщину

Російські військові зранку 29 грудня атакували Київ та область. Окупантам не вдалося зруйнувати інфраструктурні об'єкти, проте пошкодження все ж є.

Про наслідки масованого удару Росії в ефірі телемарафону розповів керівник Київської ОВА Олексій Кулеба. Він повідомив, що після обстрілів окупантів були суттєві відключення світла. Станом на 17 годину 200 тисяч абонентів без живлення, проте ситуація стабілізується.

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На Київщині пошкоджений 21 житловий будинок

У контексті електроенергії Кулеба зазначив, що за кілька годин на Київщині вийдуть на рівень, який був 28 грудня. Він підкреслив роль сил ППО, які не дозволили росіянами завдати ударів по об'єктах інфраструктури Київщини.

Водночас очільник Київської ОВА повідомив, що в області пошкоджений 21 житловий будинок. Станом на вечір усі пошкоджені зафіксовані і від 30 грудня почнуть працювати по відновленню будинків. Крім того, пошкоджено медичну будівлю.

На щастя, після обстрілів у Київській області немає постраждалих. Кулеба зазначив, що були невеликі руйнування на двох інфраструктурних об'єктах, але це не вплинуло на їх роботу.

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