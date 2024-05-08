Нестандартний хід, – Мусієнко оцінив масовану ракетну атаку по Україні

Масована атака російськими ракетами та дронами української енергетики 8 травня стала п'ятою впродовж цієї весни. Здається, що росіяни почали майстерніше завдавати цих ударів і ускладнювати роботу нашій ППО, хоча насправді коефіцієнт збитих ракет істотно не погіршився.

Військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що комбіновані атаки росіян робляться для того, щоб заплутати українські системи ППО. Зважаючи на настрої та емоції, здається, що стало гірше, бо такі атаки були й раніше, але з погляду на сухі розрахунки ситуація не погіршилась.

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Простежуються тенденції

Олександр Мусієнко зауважив, що Україні ще треба посилитись, адже зовсім не секрет, що президент України, міністр закордонних справ та інші на всіх форумах наполягають, що українським військовим потрібно більше систем ППО для того, щоб ефективніше протидіяти ворогу. І тільки це може посилити Україну.

Я думаю, що протягом цього літа Україна посилиться додатковими засобами ППО. Адже Захід не дасть добити нашу енергетичну систему, щоб ми взагалі не могли ввійти в опалювальний сезон,

– сказав військовий експерт.

На його думку, через те, що справа йде до літа, дні стають довшими і опалення не потрібне, зараз немає критичної залежності від енергетики.

Пізно восени або взимку людина залежить від усього в електриці, тому що навіть о 5-й годині вечора бачити нормально в своїх будинках чи офісах стає неможливим, тож воно не так відчувається. Але є виключення – Харків, Херсон, Донеччина та Сумщина, де ворог постійно завдає ударів,

– наголосив Олександр Мусієнко.

Хоча до початку опалювального сезону ще багато часу, є очевидним, що з боку Росії простежуються тенденції до системної роботи по українській енергетиці.

І вони не відступають від цієї системності попри те, що міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу говорив на колегії міноборони, що вони будуть зривати логістику України, щоб не давати транспортувати західну допомогу.

Вдарити, коли не чекають

Росіяни відстежували сезонність забезпечення України ракетами та допомогою від західних партнерів. Про це писали західні медіа: зокрема, газета The New York Times ще в лютому написала про те, що в Україні до кінця березня можуть закінчитись ракети.

Про це писали, говорили, а ворог все читав, моніторив, провів певний аналіз, подивився і зрозумів, що потрібно вчинити нестандартний хід, коли українські системи ППО прикривають інші об'єкти, і спробувати вдарити по енергетиці, коли цього не чекають. Ось що вони і зробили,

– підкреслив Мусієнко.

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