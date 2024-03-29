Польща вкотре підняла авіацію під час масованої атаки по Україні

Росія 29 березня масовано атакувала Україну ракетами різних типів та дронами-камікадзе типу "Шахед". Через це у Польщі знову підіймали авіацію.

Про це повідомили в Оперативному командуванні Польщі у соцмережі Х. Під час попередніх масованих атак у Польщі також підіймали авіацію.

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Польща вкотре підіймала авіацію

Військові Польщі повідомили про зліт авіації. Причиною цього стала масована російська атака по території України.

Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з ракетними ударами по об'єктах, що розташовані на території України,

– мовиться у повідомленні.

У Польщі також попередили, що робота польської та союзної авіації може призвести до підвищення шуму. Особливо це стосувалося південно-східної частини країни. Також військові заявили, що розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, й Оперативне командування постійно моніторить ситуацію.

Російська ракета залетіла в Польщу