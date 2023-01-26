13-та масована ракетна атака Росії по енергосистемі України: яка ситуація зі світлом

Російські терористи вночі та зранку 26 січня обстіляли енергетичну інфраструктуру України. На жаль, є влучання та пошкодження обладнання.

Це вже 13 ракетний удар та 15-та атака дронів по енергосистемі України. Про наслідки ракетного обстрілу розповіли в Укренерго.

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Окупанти пошкодили обладнання у південному, центральному та західно-південному регіонах України. Внаслідок обстрілів на Півдні, зокрема на Одещині, проблеми з енергоживленням. На одному з енергооб'єктів у Дніпропетровській області знищено основне високовольтне обладнання.

По всій Україні під час атаки були запроваджені аварійні відключення. Зараз поступово повертаються планові графіки обмежень,

– зазначили в Укренерго.

Наразі в енергосистемі України значний дефіцит. До всіх областей довели ліміти споживання.

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Що відомо про наслідки російської атаки по енергосистемі України