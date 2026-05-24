Ще з часів холодної війни: звідки в США інформація про запуски "Орешника"

Посольство США у Києві напередодні атаки на Україну 24 травня попередило громадян своєї країни про можливість серйозного повітряного нападу. Атака, як зазначили американські дипломати, може відбутися протягом 24 годин. Ймовірно, Вашингтон отримав інформацію і про застосування Росією ракети "Орешник".

Політолог та керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, у який спосіб США отримали інформацію про масовану атаку по Україні. Також Володимир Зеленський 23 травня застеріг українців про те, що українська розвідка отримала інформацію про те, що росіяни готують удар "Орешником" по Україні.

Як США отримують дані щодо запуску "Орешника?

Чаленко зазначив, що у цьому питанні не потрібно шукати конспірологію, тому що США були проінформовані Росією про запуск "Орешника".

"Це триває ще з часів холодної війни. Між Вашингтоном та Москвою є відповідні домовленості на рівні спецслужб. Тому що ракета "Орешник" —це передусім озброєння, яке має нести ядерну бойову частину. Хоч росіяни застосовують її урізану до рівня балістичної ракети середньої дальності версію, але вони мають попередити американців про її запуск", – пояснив політолог.

Зверніть увагу! Росія проти ночі 24 травня у межах масованої атаки застосувала по Україні балістичну ракету середньої дальності "Орешник". Приблизно о 1:30 відбулося влучання ракетою по Білій Церкві у Київській області. Внаслідок удару відбулося ураження гаражного кооперативу та будівлі підприємства. Через атаку згоріли три гаражі.

Росія це робить для того, щоб не спрацювали ненароком випадково певні захисні механізми і на Москву у цей момент не полетіла відповідь. Тому про подібні запуски інформують. Якщо ж це не відбудеться, то рішення, за його словами, щодо удару по Росії ухвалюється у десятки секунд.

Завдяки цьому й офіційний Київ отримав дані щодо запуску "Орешника".Тому і президент України попередив про можливість його застосування,

– підкреслив Ігор Чаленко.

Росіяни повідомляють Сполучені Штати про запуск цієї ракети не тому, що вони "дуже хороші". У такий спосіб вони самі себе захищають, щоб не відбулися додаткові негативні дії, які можуть мати конкретні ядерні наслідки.

Крім того, Україна відстежує активності в районі російського полігону "Капусти Яр" в Астраханській області, звідки зазвичай відбуваються пуски "Орешника". Хоча з того полігону здійснюються запуски й інших російських ракет.

Політолог нагадав, що у 2025 році завдяки спільним діям Служби безпеки України, Головного управління розвідки та інших відомств Сил оборони України на полігоні "Капустин Яр" було ліквідовано один з трьох комплексів "Орешник".

Що відомо про масовану атаку по Україні?

Росіяни у ніч на 24 травня випустили по Україні 600 безпілотників та 90 ракет різних типів. Зокрема, БРСД "Орешник".

Найпотіжніший удар росіяни завдали по Києву. У кожному районі столиці зафіксовані влучння. Найбільше постраждав Шевченківський район, де зазнали пошкоджень два житлових будинки та офісний центр.

В районі метро "Лук'янівка" відбулося влучання у ринок та ТЦ "Квадрат", які згоріли вщент.

Крім того, у Києві через атаку були пошкоджені пам'ятки архітектури. Йдеться про Музей Чорнобиля, який зруйновано майже вщент. Також постраждали будівлі Національного художнього музею, філармонії, музичної академії, бібліотеки імені Ярослава Мудрого. Також зазнали руйнувань пам'ятки архітектури Подолу та історичного центру, зокрема Контрактовий дім, Поштова станція, церква Різдва Христового, Київська опера тощо.

Нагадаємо, що посольство США в Україні попередило американських громадян ввечері 23 травня про загрозу масованого обстрілу. У відомстві наголосили на необхідності підготуватися та у разі оголошення повітряної тривоги негайно перейти в укриття. Також в американському посольстві порадили мати запас води, продуктів та необхідних ліків. А в надзвичайних ситуаціях громадянам США, що перебувають в Україні під час повітряної тривоги, потрібно дотримуватися вказівок української влади та служб порятунку.