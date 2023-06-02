Масована атака ракетами та дронами: на Київщині є постраждалі, серед них – дитина
Джерело:Офіс генерального прокурора
У ніч на 2 червня російські окупанти атакували ракетами та дронами Київщину. Внаслідок цього є постраждалі, серед них – 11-річна дитина.
Також пошкоджено приватні будинки. Наразі на місцях подій працюють прокурори та слідчо-оперативні групи.
Важливо Під час нічної атаки Росія випустила по Україні 15 ракет та 18 "Шахедів", – Генштаб
Наслідки атаки на Київщині
Як стало відомо, окупанти здійснили повітряну атаку ракетами і безпілотними літальними апаратами по населених пунктах Київської області.
Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільні об’єкти – приватні будинки, господарські споруди та автомобілі мирних мешканців.
На жаль, 11-річна дитина отримала тілесні ушкодження, а чоловіка 68 років госпіталізували до лікарні.
Під час огляду місць подій виявлено уламки дронів і ракет, тип яких встановлюється. Наразі на місцях подій працюють відповідні служби.
Наслідки нічної атаки Київщини / фото Офіс генпрокурора
У поліції підтвердили, що внаслідок нічної атаки ворога на Київщину були травмовані 11-річний хлопчик та літній чоловік. В одному із районів області внаслідок атаки окупанта частково пошкоджено господарські приміщення та паркан одного із приватних маєтків.
У цьому населеному пункті виявлено також уламки "Шахеда". Ще в одному домоволодінні внаслідок агресії пошкоджено фасад та покрівлю будинку. Почалась пожежа, яку вдалося оперативно локалізувати.
Андрій Нєбитов повідомив, що 5 житлових будинків пошкоджено внаслідок ворожої атаки на Київщину. Повітряна тривога тривала понад 2 години. Понад 32 повідомлень про проліт повітряних об’єктів поліція отримала від громадян цієї ночі.
В одному із районів області внаслідок атаки в одній із садиб було понівечено два авто. Ще в одному із районів сталось загоряння дачного будинку.
Остання нічна атака України: що відомо
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що, попередньо, цієї ночі ворог задіяв для ударів 15 крилатих ракет та 18 іранських ударних БпЛА "Shahed". Усі ці повітряні цілі були знищені нашими захисниками.
- До речі, у повітряному просторі над Києвом та навколо столиці силами та засобами протиповітряної оборони були виявлені і знищені понад 30 повітряних цілей різного типу.
- Однак, за словами Юрія Ігната, попередньо відомо про збиття 15 крилатих ракет та 21 безпілотника. Офіційна інформація буде згодом.
- Попередньо, крилаті ракети летіли з Каспію близько 3 години ночі. Дрони летіли з Півдня, використовуючи рельєф місцевості.
- Зауважимо, що силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено ворожий ударний БпЛА "Shahed-136".
- На Черкащині вночі працювали сили ППО. Над областю було зафіксовано масовий проліт ворожих ракет і дронів. Результати роботи наразі з'ясовуються. Інформація про потерпілих чи руйнації внаслідок повітряної атаки не надходила.
- Нагадаємо, що 1 червня на Київ летіло 10 ракет, 7 балістичних ракет "Іскандер-М" та 3 крилаті ракети "Іскандер-К". Однак українська ППО знищила усі повітряні ворожі цілі. Але через уламки загинуло 3 особи, а 10 були поранені. Серед загиблих – дитина.