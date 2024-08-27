Ворог атакував Київ ракетами та дронами: у Києві впали уламки, виникла пожежа

Росія вночі та вранці 27 серпня атакувала Київ та область. Міська влада заявила, що столиця під комбінованою ракетно-дроновою атакою.

У Київській міській військові адміністрації заявили, що наразі відомо про наслідки падіння уламків. Інформацію про стан людей не повідомляли.

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Що відомо про атаку на Київ

Київ відбиває комбіновану ракетно-дронову атаку ворога. Зафіксовано падіння уламків на лісопаркову зону в Дніпровському районі міста,

– заявив глава КМВА станом на 7:11 27 серпня.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко додав, що внаслідок падіння уламків на 50 квадратних метрах виникла пожежа лісової підстилки.

Згодом посадовець повідомив, що уламки також впали в лісопарковій зоні Деснянського району, де теж виникла пожежа.

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Повітряна тривога у Києві тривала декілька разів протягом ночі: з 00:06 до 00:47, з 01:07 до 02:33, з 03:16 по 05:59, з 06:44 до 07:11.

Станом на 7:37 27 серпня небезпека у Київській області ще триває, починаючи від 23:22 26 серпня – тобто понад 8 годин.