У Бурштині на Івано-Франківщині через атаку Росії припинено теплопостачання, – ОВА

У ніч проти 17 листопада російська армія завдала масованого удару Україні. Зокрема, через обстріл було порушено теплопостачання у Бурштині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук.

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Наслідки атаки на Івано-Франківщині

Так, Світлана Онищук зауважила, що ворог в черговий раз зробив спробу залишити Україну без світла та тепла в холодну пору. Внаслідок однієї з наймасовіший атак за останні місяці постраждала українська енергосистема.

У деяких областях введені графіки вимкнень електроенергії. Наразі в області (Івано-Франківській – 24 Канал) відключень світла немає. Проте через обстріл припинено теплопостачання у Бурштині,

– зауважила глава ОВА.

Онищук вказала, що задля того, аби люди могли зігрітись, зарядити мобільні пристрої, на території Бурштину працюють 10 Пунктів незламності. Адреси та графіки роботи доступні за посиланням.

До слова, загалом Росія вдарила по Україні 120 ракетами і 90 дронами, зокрема 101 крилатою ракетою Х-101 і "Калібр", 8 "Кинджалами", а також "Цирконом" та "Іскандером".