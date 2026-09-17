Росія запускала протикорабельні ракети, балістику та понад 150 дронів: скільки цілей збила ППО

В ніч на 17 вересня російські війська здійснили черговий масований комбінований удар по українських містах. Ворог застосував балістику, крилаті ракети та ударні безпілотники.

Основний удар противника припав на Київщину, Запоріжжя та Одещину. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Як відпрацювала ППО?

Росіяни застосували широкий арсенал озброєння для ударів по мирних містах. З Курської області летіли протикорабельні ракети "Онікс", а з Брянської та Воронезької – балістичні "Іскандери" та північнокорейські KN-23.

Окрім того, з акваторії Каспійського моря ворог випустив чотири крилаті ракети "Калібр". З повітряного простору над Азовським морем окупанти запустили 10 "Бандеролей"/"Дань-Т".

Також з території Орла та Міллєрово в Росії та тимчасово окупованих Донецьку та Гвардійського у Криму летіли 157 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" й дронів-імітаторів "Пародія". Більшість з них були реактивними.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. Їм вдалося знищити 7 "Бандеролей" та 124 дрони типу "Шахед", "Гербера" та інших.

Водночас військові зафіксували влучання ракет та дронів на 36 локаціях. Ще у 5 місцях впали уламки збитих цілей.

У Повітряних силах попередили, що станом на 08:00 атака ще тривала, і в небі залишалося кілька ворожих безпілотників.



ППО збила понад 130 цілей / Інфографіка Повітряних сил

Нагадаємо, що Росія продовжує обстрілювати цивільне населення дронами. У ніч проти 15 вересня ворог атакував Україну 200 БпЛА, більшість з яких вдалося знищити. Вночі наступного дня країна-агресорка випустила по українських містах 80 безпілотників.