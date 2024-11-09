Цілять саме в історичний центр: Братчук розповів про важкі наслідки нічної атаки на Одещину

Ворог другу добу поспіль атакує Одещину. Внаслідок ударів вночі 9 листопада є загибла та багато поранених. Також виникла велика пожежа у житловому комплексі.

Як зазначив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук у розмові з 24 Каналом, ворог здійснив за останні дві доби кілька атак. Остання навала, що відбулась вночі на 9 листопада, була не меншою, ніж попередня.

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Це суто терор

Вночі Одещину атакували "Шахеди", які заходили з моря. Дев'ять з них було знищено.

Ця атака призвела до жертви – загибла жінка у власному приватному будику, куди відбувся приліт. Її чоловік та 16-річний син доставлені до лікарні. Загалом поранення зазнали 13 людей, серед яких двоє дітей (один з них – син загиблої жінки).

Цього разу ворог атакував не тільки приватний сектор. Вже доведений факт, що він завдає ударів саме по історичній частині міста, тому що звідси починалося продовження українського Кочубієва вже як назви Одеси,

– наголосив Братчук.

Вночі прилетіло, зокрема, у кілька багатоповерхівок на території щонайменше двох житлових комплексів.

Побито дуже багато всього, за його словами, – вікна, двері, є вирва від падіння уламка "Шахеда". Постраждало багато квартир – наразі встановлюється точна цифра, скільки саме. Також на території одного з житлових комплексів вщент згоріло близько 15 автомобілів.

Окрім житла цивільних, ворог намагається атакувати й інші об'єкти. Зокрема, було пошкоджено адміністративну будівлю, складське приміщення

Ворог зосереджується на конкретних ділянках і намагається атакувати саме житло одеситів. Це суто терор,

– наголосив речник Української добровольчої армії "Південь".

Водночас Сили протиповітряної оборони, мобільні вогневі групи активно попрацювали по "Шахедах". Були збиття, але це не прямі влучання. Якби вони сталися, за словами Сергія Братчука, ситуація була б набагато гірша.

Нагадаємо, що вранці 8 листопада ДСНС повідомило, що напередодні росіяни атакували Одещину безпілотниками. Внаслідок неї було пошкоджено житлові будинки у приватному секторі. У двох з них спалахнула пожежа.

Також було пошкоджено будівлю навчального закладу, а рятувальники ліквідували пожежі у складських приміщеннях.

Внаслідок ворожої атаки загинув 46-річний чоловік, постраждали 8 осіб. 15 особам, з них 1 дитині та 1 вагітній жінці психологи ДСНС надали допомогу.