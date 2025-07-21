Вперше за місяць били "Калібрами": у ВМС розповіли нові деталі про масштабну нічну атаку

Під час атаки на Україну росіяни завдали удари "Калібрами" з Чорного моря. Підводний човен противника вийшов, відстрілявся, після чого повернувся на базу.

Про це у понеділок, 21 липня, повідомив речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері "Еспресо", передає 24 Канал.

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Як росіяни атакували з моря?

Дмитро Плетенчук, коментуючи нічний обстріл українських міст, констатував, що було застосування ракет типу “Калібр“ із Чорного моря. За його словами, вийшов підводний човен, відстрілявся та повернувся на базу.

Речник зазначив, що це вперше росіяни застосували цей тип ракет протягом липня. Водночас він нагадав, що ще навесні ворог застосовував ракетоносії раз на місяць, а в червні спостерігалася більша активність.

Для перезарядження своїх ракетоносіїв у росіян варіантів небагато, вони ж не повернуться в Крим. Після переміщення до Новоросійська ворог першими почав перезаряджати підводні ракетоносії, бо там найменш складна процедура, адже складніше завантажувати вертикально ракети. Окрім завантаження, ракети потрібно підготувати. Це складний процес, які росіяни довгий час не могли відновити в Новоросійську. Але на зараз констатуємо, що це там відбувається,

– сказав він.

До слова, начальник управління комунікацій Командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що цієї ночі ракети, як крилаті, так і аеробалістичні, не досягли своїх цілей. Були або подавлені, або збиті завдяки ППО.