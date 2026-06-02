Погрожував 4 дні, – генерал розкрив особисті цілі Путіна в масованій атаці по Україні

Росія масовано обстріляла Україну, націливши основний удар по Києву. Напередодні Кремль анонсував послідовні системні удари по українській столиці, знайшовши привід для цього – удар ЗСУ по окупованому Старобільську Луганської області.

Про це у розмові з 24 Каналом зазначив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, вказавши на те, що розвідкою було встановлено, що в гуртожитку коледжу в Старобільську перебували російські військові, тож це була законна ціль, але Путіну просто потрібен був привід, аби вкотре здійснити терор по українських містах.

Ракетна атака по Україні: ворог прагнув ефекту несподіванки

Російське МЗС наприкінці травня оприлюднило заяву, в якій прозвучали погрози в бік Києва. Відомство попередило про удари по українські столиці та закликало іноземних громадян та дипломатичні місії покинути її. А днями очільник Кремля повідомляв про плани зібрати нараду і в закритому режимі обговорити відповідь Росії на удар по Старобільську.

Путін погрожував 4 дні, офіційно декларував ці удари, але не проводив їх декілька днів, аби тримати людей у напрузі або щоб дехто розслабився. Росія обрала крайній варіант – 5-й день для масованого удару. Вона накопичувала засоби. Бачимо з попереднього удару, що також була залучена величезна кількість різнопланових ракет,

– озвучив Маломуж.

Зі слів генерала армії, цього разу Росія застосувала чималий обсяг балістики (33 ракети "Іскандер-М"), яка долітає до цілі дуже швидко. Він звернув увагу на те, що після начебто припинення атак неочікувано по столиці прилетіло ще 2 ракети типу "Циркон" (всього було використано 8 одиниць), що призвело до руйнувань та жертв.

"Ворог діє дуже цинічно, змінює засоби й методику, виявляє українські системи ППО, коригує траєкторії (польоту засобв ураження – 24 Канал) . Пам'ятаю, як йшли на Київ, але спочатку прямували на Полтавщину, Черкащину. Комбінування таких атак робиться для того, аби було більше жертв, обійти ППО, досягти ефекту неочікуваності", – пояснив Маломуж.

Атака на Київ: які цілі переслідував Путін?

Цього разу хоча й основний удар Росія спрямовувала на Київ, однак обстріляла низку інших міст та областей, зокрема Харків, Дніпро, Запоріжжя. Як зауважив екскерівник СЗР, Путін заявляв, що системні удари будуть по "центрах ухвалення рішень", але по факту під атакою опинилися житлові будинки, енергетична інфраструктура.

Путін хоче залякати громадян України, помститися за те, що він не має перспектив на фронті. Це одна з його персональних рис. Є ще один складник, стратегічний, він цим хоче змусити нас до перемир'я на його умовах,

– підкреслив генерал армії.

Маломуж нагадав, що нещодавно Кремль заговорив про зацікавленість продовження переговорів, вкотре визначивши умову виходу ЗСУ з Донецької області, на що Київ заявив, що такі поступки неприпустимі для України. Тому Путін розпочав серію масованих атак, обираючи ключовим напрямком – українську столицю і її цивільні об'єкти, що кваліфікується як терор і злочин.

Скільки ракет залишилось в Росії?

Нагадаємо, раніше Микола Маломуж повідомив, що крилатих ракет і балістики в російської армії нині є до 1200 одиниць. Протикорабельних ракет типу "Циркон", яких вона в ніч на 2 червня запустила 8 одиниць з Криму та Курської області, залишилось орієнтовно 60.

Росіяни також мають в арсеналі до 40 "Кинджалів" і до 5 "Орешників". Генерал армії пояснив, що виробництво зброї ворог не припиняє, процес триває регулярно. До того ж Росія робить ставку на дрони, вона масштабувала їх виготовлення і кожного місяця збирає десятки тисяч.

Коротко про наслідки масованої атаки 2 червня