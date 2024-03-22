"Шахед" влучив у енергооб'єкт на Львівщині: спалахнула пожежа

У ніч проти 22 березня ворог масовано атакував Україну дронами-камікадзе типу "Шахед" та ракетами. Під ударом опинилися енергетичні об'єкти.

Про загрозу атаки попередили близько о 03:30, тоді Україною почала ширитися тривога. Відомо, що ворог застосував ракети різних типів та "Шахеди".

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На Львівщині пошкоджено енергетичний об'єкт

Тривогу оголошували й у Львівській області. Регіон опинився під атакою дронів-камікадзе типу "Шахед" й, на жаль, є руйнування. Як повідомили у Львівській ОВА, під час повітряної тривоги безпілотник окупантів влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури на Стрийщині.

Почалася пожежа. Зараз її гасять вогнеборці. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило,

– повідомив Козицький.

Також виникла пожежа у Золочівському районі. Там сталося загоряння у лісовому масиві. За попередньою інформацією, пожежа сталася від падіння уламків дрона-камікадзе, який збили сили ППО.

Ворог здійснив масштабну атаку на енергетику

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що удари 22 березня 2024 року стали наймасштабнішою атакою на українську енергетику за останній час. За словами міністра, мета ворога не просто пошкодити, а знищити енергосистему.

На жаль, є влучання та пошкодження об’єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях. Окрім цього, через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить ЗАЕС,

– повідомив Галущенко.

Він додав, що у частині регіонів виникли перебої зі світлом. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Окрім того, в Енергоатомі додали, що після атаки 22 березня Запорізька АЕС на межі блекауту. У мережі також повідомляють про ймовірне влучання по дамбі Дніпровської ГЕС. Однак, офіційного підтвердження наразі немає.

Росія масовано атакувала Україну 22 березня