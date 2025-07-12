"Поки просто може": яка мета путінських обстрілів України

Сьогодні, 12 липня, росіяни масовано атакували Україну, зокрема західні міста. Окупанти завдають ударів не лише, щоб знищити якісь військові об'єкти.

Їм вигідно одночасно тероризувати і українців. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Тарас Загородній, зазначивши, що для цього Росія вже давно систематизувала виробництво зброї.

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Яка мета путінських обстрілів України?

За словами політолога, зараз в нашій країні немає жодного безпечного міста. Росіяни системно займались своєю оборонною промисловістю та змогли масштабувати об'єми виробництва "Шахедів".

Путін просто може. Росіяни намагаються дотискати військові об'єкти. А далі – як виходить. Якщо вдається враховувати терор населення, щоб зламати дух українців, вони це і роблять,

– наголосив він.

На думку Загороднього, коли окупанти отримали"по зубах" на Київщині, Харківщині, зрозуміли, у чому відстають. Ще у 2022 році вони ухвалили системну програму переозброєння країни – запустилась вся "машина" від досліджень та навчань людей до формувань нових виробництв. Так, кількість зброї потроху переросла у якість.

До речі, сьогодні Львів зазнав наймасованішого удару безпілотниками від початку повномасштабного вторгнення. Найбільше ушкоджень – у Залізничному та Галицькому районах. Пошкоджено 51 будинків, вибито понад 500 вікон. Також пошкоджено 19 машин і 3 корпуси Львівської політехніки.