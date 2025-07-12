"Поки просто може": яка мета путінських обстрілів України
- 12 липня росіяни масово атакували Україну, зокрема західні міста – Луцьк, Львів, Чернівці.
- Політолог Тарас Загородній вважає, що Росія систематизувала виробництво зброї, щоб тероризувати українців і зламати їхній дух.
- У 2022 році Росія ухвалила програму переозброєння, запустивши нові виробництва та дослідження, щоб покращити якість зброї.
Сьогодні, 12 липня, росіяни масовано атакували Україну, зокрема західні міста. Окупанти завдають ударів не лише, щоб знищити якісь військові об'єкти.
Їм вигідно одночасно тероризувати і українців. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Тарас Загородній, зазначивши, що для цього Росія вже давно систематизувала виробництво зброї.
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Яка мета путінських обстрілів України?
За словами політолога, зараз в нашій країні немає жодного безпечного міста. Росіяни системно займались своєю оборонною промисловістю та змогли масштабувати об'єми виробництва "Шахедів".
Путін просто може. Росіяни намагаються дотискати військові об'єкти. А далі – як виходить. Якщо вдається враховувати терор населення, щоб зламати дух українців, вони це і роблять,
– наголосив він.
На думку Загороднього, коли окупанти отримали"по зубах" на Київщині, Харківщині, зрозуміли, у чому відстають. Ще у 2022 році вони ухвалили системну програму переозброєння країни – запустилась вся "машина" від досліджень та навчань людей до формувань нових виробництв. Так, кількість зброї потроху переросла у якість.
До речі, сьогодні Львів зазнав наймасованішого удару безпілотниками від початку повномасштабного вторгнення. Найбільше ушкоджень – у Залізничному та Галицькому районах. Пошкоджено 51 будинків, вибито понад 500 вікон. Також пошкоджено 19 машин і 3 корпуси Львівської політехніки.