З'явилася мапа руху ракет і дронів під час масованої атаки на Україну
У п'ятницю, 13 грудня, Росія запустила по території України понад 90 ракет та більше ніж 190 безпілотників. Повітряні цілі рухалися територією України на Захід.
Приблизний рух ворожих ракет і дронів показує мапа, яку опублікували в мережі. Про це 24 Канал пише з посиланням на повідомлення у соціальних мережах.
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В якому напрямку рухалися ворожі ракети
На мапі видно, що різні типи російських ракет та безпілотники летіли в напрямку Заходу України. Маршрут повітряних цілей охоплював усі регіони, окрім Волинської області.
Скільки ракет і дронів Росія запустила по Україні 13 грудня
Як повідомляють у Повітряних силах ЗСУ, за час комбінована атака Росії по території України ворог запустив 94 ракети та 193 БпЛА. Серед ракет, якими російська намагалася вдарити по Україні були:
- 4 "Кинджали", які запустили з винищувачів МіГ-31К у Тамбовській області
- 2 балістичні ракети "Іскандер-М", випущені з Брянської області та території тимчасово окупованого Криму
- 7 крилатих ракет «Іскандер-К» рухалися із Воронезька та Ростовська області
- авіаційна ракета Х-59/Х-69 летіла з тимчасово окупованої території Луганської області
- 24 крилатих ракет "Калібр" ворог запустив з акваторії Чорного моря
- 55 крилатих ракет Х-101, Х-55СМ випустили по Україні зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з раойну Волгоградської області
- Балістична ракета KN-23 летіла із Брянської області
- - 55 крилатих ракет Х-101, Х-55СМ із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Район пусків — Волгоградська область
- 193 ударні БпЛА типу "Shahed" та інші безпілотники Росія запускала з Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла, Брянська та Міллєрово
Ракетно-дроновий удар 13 грудня противник направив на об’єкти енергетики України. Сили ППО знищили 81 ракету та 80 безпілотників ворога. 105 БпЛА локаційно втрачені.
Нагадаємо, у Повітряних силах зафіксували унікальні кадри знищення російських повітряних цілей.