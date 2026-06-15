Одночасно по трьох містах: на що Росія зробила ставку під час масованої атаки

Вночі 15 червня Росія здійснила масовану атаку по українських містах, зокрема, по Києву. Ворог застосував 681 ціль для ударів по трьох містах одночасно.

Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний зауважив 24 Каналу, що окупанти робили все, щоб Україна не могла одночасно зреагувати. За його словами, у цьому полягала особливість цього обстрілу.

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"Атаки відбувалися одночасно по трьох містах. Вони намагалися усе синхронізувати, щоб це відбувалось у відносно в короткий проміжок часу. Це робиться для того, щоб ми не могли швидко реагувати, наша авіація не могла відпрацьовувати одночасно у різних містах України. У цьому була проблема цієї атаки", – пояснив він.

Однак росіяни застосували 611 ударних дронів різних типів (582 з них були перехоплені), 34 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 (знешкодили 15), 30 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К (усі були збиті) та 6 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон" (було ліквідовано 5). Повітряні сили ЗСУ зробили усе можливе з огляду на наявні засоби.

Нарожний про атаку у ніч на 15 червня: дивіться відео

Як Росія намагається знищити культуру?

Павло Нарожний підкреслив, що росіяни цілилися на важливі культурні пам'ятки України. Зокрема, це Києво-Печерська Лавра, кіностудія Довженка. Тут немає жодної військової помилки.

Дрон прилетів в Успенський собор, який має дуже давню історію. Він був зруйнований "совєтами" один раз в 40-х роках під час Другої світової війни. Потім він був відновлений вже за часів незалежності України і знову був пошкоджений. Тобто це тиск саме на те, щоб у нас не було культури, історії,

– наголосив військовий експерт.

Нагадаємо, що у Києві кількість загиблих зросла до 5. У лікарні померла одна з постраждалих, яка була в тяжкому стані. Наразі відомо також про 35 поранених. Зокрема, це дві дитини 5 і 6 років, а також вагітна жінка.