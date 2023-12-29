Україна пережила наймасовішу атаку ворога: багато жертв та потерпілих

Російські окупаційні війська 29 грудня масовано атакували Україну. Влучання, пожежі та пошкодження зафіксовані у кожному місті, яке обстріляв ворог. Відтак, є багато жертв та потерпілих.

За даними МВС, станом на 10:30 відомо про щонайменше 12 загиблих та понад 75 поранених. 24 Канал зібрав дані про ситуацію в усіх областях про кількість та стан потерпілих.

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Згодом заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба повідомив, що під час сьогоднішньої атаки Росія забрала життя щонайменше 14 мирних українців, понад 80 людей — поранені.

! У Києві та Запоріжжі під завалами досі можуть перебувати люди.



Росія здійснила наймасовішу атаку з повітря / Фото з телеграму Олексія Кулеби

Київ

У Подільському та Святошинському районах Києва зафіксували падіння уламків. У Подільському районі сталось загоряння на території складських приміщень. У Святошинському спалахнув житловий багатоповерховий будинок. На іншій локації є загоряння припаркованих автомобілів.

За інформацією начальника КМВА Сергія Попка, станом на 10:50 в столиці 21 постраждалий та один загиблий. Водночас інформацію продовжують уточнювати та оновлювати.

Попередньо мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з-під завалів зруйнованого складського приміщення дістали тіло чоловіка.

Львів

У Львові сталось влучання у житловий будинок на вулиці Гната Хоткевича. В одному з ліцеїв почалася пожежа.

Станом на зараз кількість постраждалих у Львові зросла до 15. Відомо, що унаслідок удару загинула одна людина.

Наслідки атаки у Львові / Фото Львівська ОВА

Дніпро

У Дніпрі низка вибухів призвела до значних руйнувань. Відомо про влучання по торговому центру і пологовому будинку. Всі пацієнти та медперсонал встигли перейти в укриття.

Внаслідок атаки загинули четверо людей, ще близько 15 поранено.

Ліквідація наслідків атаки у Дніпрі / Фото Дніпропетровська ОВА

Харків

По Харкову росіяни 22 ракетні удари. Постраждала цивільна інфраструктура: зокрема, поліклініка, школа, житлові будинки та промислове підприємство. Загинув один чоловік, дев'ять поранених.

Одеса

В Одесі ракети вдарили по житлових будинках, двоє загиблих та 15 поранених, серед них двоє дітей шести та восьми років. Двоє постраждалих у тяжкому стані. Двоє людей – загинуло.

Із житлової 17-типоверхівки ДСНС врятували 23 особи.

Наслідки атаки в Одесі / Фото Суспільного

Запоріжжя

Окупанти завдали ракетних ударів по інфраструктурних об'єктах Запоріжжя. Попередньо повідомляли, що одна людина загинула, 10 поранено.

Згодом секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що на жаль, кількість жертв ранкової ракетної атаки збільшилася.

Рятувальники, які проводять пошуково-рятувальну операцію на місці обстрілу, дістали з під завалів приватного будинку тіло ще однієї жінки.

У Запоріжжі з під завалів дістали тіло жінки: відео

Конотоп

Конотопський міський голова Артем Семеніхін розповів, що в місті було 5 прильотів. За його словами, пошкоджень зазнали багато будинків, приміщень, там вибиті двері, вікна, скло.

Троє людей постраждали, мають порізи від скла.

Ліквідація наслідків триває