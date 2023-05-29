Збитий дрон пошкодив залізницю: наслідки російської атаки на Кіровоградщину

В ніч на понеділок, 29 травня, країна-терористка вчергове атакувала Україну крилатими ракетами та дронами-камікадзе. Один з безпілотників при цьому залетів на територію Кіровоградської області.

Цей апарат силам ППО вдалося збити, однак не обійшлося без пошкодження інфраструктури. Про це повідомив голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Райкович.

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Внаслідок атаки жертв немає

Уламки безпілотника, який атакував Кіровоградську область, пошкодили місцеву інфраструктуру. Зокрема, руйнувань зазнав житловий будинок в Новоукраїнському районі, покрівлю якого й зачепило уламками.

Також вони пошкодили залізничне полотно. Однак, на щастя, внаслідок нічної атаки країни-терористки в області обійшлося без загиблих та травмованих.

Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі! Разом ми сильні! Україна переможе!

– написав голова Кіровоградської ОВА.

Загалом збили 37 ракет та 30 БпЛА

Також Андрій Райкович повідомив, що загалом в ніч на 29 травня сили української протиповітряної оборони знищили:

37 крилатих ракет,

29 шахедів,

1 розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Як розповів Головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний, мовиться про ракети повітряного базування Х-101/Х-555, якими Росія атакувала військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури України.

Ці ракети були випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспійського моря. Натомість дрони-безпілотники Shahed-136/13 атакували з північного та південного напрямків.



Збиті повітряні цілі над Україною / Інфографіка Повітряних сил

Масована атака Росії в ніч на понеділок, 29 травня: коротко