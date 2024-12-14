Без жодного слова про Росію: в МАГАТЕ вказали про проліт "військових об’єктів" поблизу АЕС

В Міжнародному агентстві з атомної енергії вказали, що його співробітники під час масованого удару російської армії отримали інформацію про повітряні "військові об’єкти" поблизу українських АЕС.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, яку оприлюднили на офіційному сайті організації.

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Реакція МАГАТЕ на атаку по Україні

Керівник МАГАТЕ заявив, що його співробітники під час масованого удару по Україні отримали інформацію про повітряні "військові об’єкти" біля українських АЕС.

Одна з команд МАГАТЕ в Україні була змушена сховатися та повідомила, що чує вибухи на середній відстані,

– зазначив Гроссі.

Крім того, він вказав, що група на Південноукраїнській АЕС отримала інформацію, що на відстані близько 300 метрів від станції було помічено проліт військових об’єктів.

"Уже втретє протягом менш ніж місяця кілька блоків Хмельницької, Рівненської та Південноукраїнської АЕС знизили рівень потужності внаслідок масштабних бойових дій у країні, а на трьох об’єктах лунала сигналізація про авіаційний наліт", – сказав Гроссі.

За його словами, нестабільність енергоінфраструктури України внаслідок частих військових атак останніми місяцями впливає на здатність безпечно експлуатувати АЕС.

Гроссі наголосив, що атомні станції потребують надійного підключення до мережі – як для передачі виробленої електроенергії, так і для отримання зовнішнього живлення для охолодження реакторів.

Нагадаємо, що 13 грудня МАГАТЕ констатувало, що внаслідок масованої ракетної атаки ворога 5 з 9 блоків українських АЕС знизили свою потужність.