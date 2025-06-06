Масована атака на Захід України: скільки ракет і дронів удалося знищити

Низка західних областей була під атакою вночі 6 червня. В Повітряному командуванні "Захід" розповіли деталі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряне командування "Захід".

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Скільки ракет і дронів збили на Заході України 6 червня

Було знищено 17 крилатих ракет і 30 ударних безпілотників. Загалом вночі над Україною знешкодили 406 цілей.

Вночі та зранку 6 червня російські агресори завдали масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару по західному регіону нашої країни, застосувавши крилаті ракети та ударні безпілотні літальні апарати. Підрозділи протиповітряної оборони та авіація повітряного командування "Захід" в зоні своєї відповідальності знищили 17 крилатих ракет типу Х-101 та 30 ударних БпЛА типу Shahed,

– деталізували в ПвК "Захід".

Нагадаємо, Тернопіль підпав під наймасованішу атаку в своїй історії. Поранено 10 людей, половина з них – рятувальники.

Більшість "Шахедів", які летіли на Захід України, спрямували саме по Тернополю. Там частково немає електроенергії. Тиск води по місту понижений через перебої з електрикою, можлива відсутність напору на верхніх поверхах.

Схожа ситуація і в області.

