Як кияни зустріли масовану атаку у метро: незламні фото

Росія 10 лютого скоїла чергову масовану терористичну ракетну атаку по Україні. Українцям вкотре довелося рятувати життя в укриттях цивільного захисту.

Під час ракетної атаки вранці 10 лютого Росія випустила по Україні щонайменше 70 ракет. У мережі опублікували фото, як незламні українці у Києві переживають ракетні атаки, повідомляє 24 Канал.

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На щастя, захисники українського неба збили щонайменше 60 ракет. Про це розповів президент Володимир Зеленський.

Кілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та Румунії. Ці ракети – виклик НАТО, колективній безпеці. Це терор, який можна і треба зупинити. Світ повинен зупинити,

– заявив Зеленський.

Як українці пережили ракетну атаку / Фото з соцмереж

У Повітряних силах пообіцяли надати певні дані та матеріали з радарів, де були зафіксовані прольоти ракет над Румунією. За уточненням речника, їх могло бути 2, мовиться про ракети типу "Калібр". Також там наголосили, що Росія вже тричі використовувала повітряний простір Молдови задля завдання ударів по Заходу України.

На жаль, зафіксували влучання по критичній інфраструктурі.