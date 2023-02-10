Як кияни зустріли масовану атаку у метро: незламні фото
Росія 10 лютого скоїла чергову масовану терористичну ракетну атаку по Україні. Українцям вкотре довелося рятувати життя в укриттях цивільного захисту.
Під час ракетної атаки вранці 10 лютого Росія випустила по Україні щонайменше 70 ракет. У мережі опублікували фото, як незламні українці у Києві переживають ракетні атаки, повідомляє 24 Канал.
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На щастя, захисники українського неба збили щонайменше 60 ракет. Про це розповів президент Володимир Зеленський.
Кілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та Румунії. Ці ракети – виклик НАТО, колективній безпеці. Це терор, який можна і треба зупинити. Світ повинен зупинити,
– заявив Зеленський.
Як українці пережили ракетну атаку / Фото з соцмереж