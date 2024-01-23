Ворог масовано атакував Україну 23 січня: що все, що відомо про загиблих та постраждалих

Росія вдосвіта 23 січня масовано атакувала Україну ракетами різних типів. Під ударом опинилися Київ, Харків та Павлоград на Дніпропетровщині.

На жаль, не минулося без загиблих та поранених. Усе, що відомо про жертв та постраждалих від російської атаки – передає 24 Канал.

До теми У всіх областях України була повітряна тривога: ворог масовано атакував ракетами

Скільки постраждалих та загиблих в Україні

У Міністерстві внутрішніх справ офіційно повідомили про 5 загиблих та щонайменше 40 постраждалих по всій Україні. За інформацією міністра Ігоря Клименка, станом на 08:45 загинуло:

1 людина у Києві,

3 людини у Харкові,

1 людина у Павлограді.

Водночас місцева влада Києва не заявляла про загиблих, а у Харкові повідомляли лише про 2 жертв – 40-річну та 56-річну жінку.

Постраждалі у Києві

За попередніми даними, Росія націлила на Київ понад 20 ракет різних типів. Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура у Святошинському, Солом'янському, Печерському та Дарницькому районах.

Загалом, у Києві постраждало 20 осіб, серед яких 13 – госпіталізовані. Постраждало також троє дітей.

Як уточнили в КМВА, 13-річний хлопець отримав допомогу на місці, також відмовилися від госпіталізації четверо дорослих. Стан однієї постраждалої оцінюють як важкий. Наразі медики доправили її в реанімацію та надають інтенсивну допомогу.

Окрім того, є постраждалі й в Київській області. За попередніми даними, відомо про трьох постраждалих у Бучанському районі.

Десятки поранених у Харкові

Росіяни також атакували Харків, ймовірно, ракетами типу Х-59. Під ударом опинилися багатоповерхівки, приватні та багатоквартирні будинки в Київському та Салтівському районах.

Станом на 10:20 відомо про 42 постраждалих, серед яких четверо дітей. Стан 5 поранених оцінюють як важкий, а діти отримали поранення середньої тяжкості.

На жаль, у Харкові також є троє загиблих – чоловік та двоє жінок (40 та 56 років).

Варто додати, що ворог вдарив по багатоквартирному будинку у Харкові. Унаслідок атаки було зруйновано під'їзд – під завалами могли опинитися люди. Наразі триває пошуково-рятувальна операція.

У Павлограді є загибла

Ворог завдав ракетного удару й по Павлограду в Дніпропетровській області. Під російською атакою також опинилася цивільна інфраструктура.

Як повідомили в Дніпропетровській ОВА, унаслідок російської атаки в одному зі скверів Павлограда загинула жінка – їй було 43 роки. Також повідомляють про 1 постраждалу людину.