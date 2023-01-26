Під час тривоги росіяни спробували знову атакувати Одещину: ППО відпрацювала на всі 100%

Російські окупанти 26 січня скоїли масовану ракетну атаку. А вже після її завершення ще раз спробували атакувати Одеську область.

Деталі розповів Максим Марченко – голова Одеської ОВА. Він повідомив, що ворог випустив крилату ракету. На щастя, її збили захисники українського неба.

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Ворог ще раз намагався здійснити ракетний удар по нашій області. Під час чергової ворожої атаки нашими підрозділами протиповітряної оборони була збита ще одна крилата ракета випущена з літака,

– мовиться у повідомленні.

Людей закликають оперативно реагувати на сповіщення про тривогу. Коли сповіщають про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту.

Одеська область постраждала під час ракетної атаки

В ОК "Південь" станом на 26 січня заявили , що російські окупанти продовжують атакувати Південь. Зокрема, з напрямку Чорного моря, з літака Су-35, по Одещині ворог спрямував Х-59.

Росія 26 січня скоїла масовану ракетну атаку. Ворог випустив 55 ракет. На щастя, українські захисники збили 47 з них. Водночас у низці областей зафіксували прильоти.

Зокрема, постраждали енергооб'єкти у таких областях:

Київській;

Одеській;

Дніпропетровській.

Жителів Одещини вже попередили, що упродовж найближчих днів в області можливі екстрені вимкнення. Енергетикам необхідний час, щоб стабілізувати ситуацію.

У Міністерстві енергетики заявили: ворог намагається створити системний збій в енергосистемі України.