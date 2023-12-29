"Сотні ракет захистять домівки та сім'ї українців": Британія відправила Україні зброю для ППО
Джерело:Грант Шеппс
Велика Британія посилить українську ППО. Про це повідомив міністр оборони країни Грант Шеппс у соцмережі Х.
На тлі жахливих обстрілів України зранку 29 грудня західні союзники вирішили посилити допомогу. Зокрема? в Україну поїдуть ракети британського виробництва для нашої ППО.
Дивіться також Крізь будинок видно небо, авто стали сірі від попелу: страшні болючі кадри з понівеченої Одеси
Що передасть Британія
Велика Британія швидко посилює протиповітряну оборону України після смертоносних авіаударів Путіна. Сотні зенітних ракет британського виробництва надсилаємо для того, щоб Україна мала все необхідне для захисту від варварських бомбардувань Путіна,
– ідеться в повідомленні.
На жаль, всю п'ятницю, 29 грудня, з'являються нові повідомлення про загиблих. Окупанти били по багатьох українських містах.
Дивіться також "Свято" до нас приходить": як окупанти цинічно радіють прильотам по Дніпру, Одесі та Львову
Підтримка ППО важлива
- Об 11 ранку в Повітряних силах повідомили, що росіяни застосували 158 "засобів повітряного нападу – ракети різних типів та ударні БпЛА". Українські захисники знищили 114 повітряних цілей: 27 ударних БпЛА Shahed-136/131 і 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Речник ПС Юрій Ігнат сказав, що по Україні цього дня летіло все, окрім "Калібрів".
- Журналіст Денис Казанський у колонці для 24 Каналу висловився, що після такого показового обстрілу Україні "знову щось нададуть". Він припустив, що росіяни просто накопичували ракети. Їм невтямки, що масовані обстріли тільки посилюють підтримку України.
- Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 28 грудня показав тепловізор і розповів, що місцева влада може допомогти посилювати протиповітряну оборону. Чиновники не можуть купити зброю, але, окрім неї, є багато інших корисностей для наших оборонців неба. Наприклад, пікапи, прожектори, лазерне цілевказання. Ці речі в дефіциті, але якщо купити їх і привезти, вони значно підсилять ППО в боротьбі з дронами і дозволять краще збивати вороже залізяччя.
- Олексій Данілов пообіцяв росіянам відплату. Він говорить, що такі атаки ще більше посилюють ненависть українців до країни-сусідки, яка перетворилася на країну-агресора.