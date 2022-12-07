Опинилися у глухому куті: росіяни можуть розробляти новий підхід до масованих ракетних атак

Масований ракетний удар по Україні 5 грудня закінчився невдачею для росіян. Ймовірно, після цього окупанти переглянуть свої підходи до ракетних обстрілів.

Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Павло Нарожний. Він нагадав, що російські військові 5 грудня запустили по Україні понад 70 ракет. Більше 60 з них збила українська ППО.

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Росіяни замислюються над ефективністю масованих атак по Україні

Військовий експерт вважає, що такий результат роботи української протиповітряної оборони підштовхнув ворога до певних роздумів.

До цілей долетіло менш як 10 ракет. Я думаю, росіяни вже замислюються над ефективністю таких атак. Можливо, працюють над новим стратегічно-тактичним підходом до масованих атак,

– припустив Нарожний.

Він додав, що у такій ситуації навіть у росіян можуть виникнути думки, що щось йде не так.

"Починається зовсім інша історія"

Про те, що обстріл був нерезультативним, свідчать настрої всередині самої Росії. Як розповів Нарожний, зазвичай після таких масованих атак у росіян "свято" – про успіхи російських військових пишуть у всіх ЗМІ. Однак цього разу російські пропагандисти обійшли увагою тему ракетного обстрілу.

Натомість, 5 грудня росіяни обговорювали удар по аеродрому "Енгельс". За словами військового експерта, у країні-агресорці обурювалися, мовляв, як це в українців вийшло вдарити по стратегічних ракетоносцях.

"А це ж Україна тільки починає. Це тільки перші 2 – 3 дрони долетіли. А якщо ми зробимо 100 чи 1000 дронів? Починається зовсім інша історія", – сказав Нарожний.

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Росіяни опинилися у глухому куті

Він додав, що зараз ворог намагається економити ракети, адже у нього залишилося мало запасів. Втім, не варто тішити себе думкою, що росіянам немає чим стріляти.

По-перше, у Росії продовжується виробництво крилатих ракет. Як повідомив військовий експерт, окупанти встигають виготовити приблизно 1 ракету на добу. Тобто за місяць вони можуть зробити близько 30 штук.

По-друге, російські окупанти мають запаси старих ракет на кшталт Х-55 та Х-22.

Попри це, противник розуміє, що масовані атаки по Україні вже не мають такого впливу, як раніше.

Росіяни зараз опинилися у величезному глухому куті й думають, що робити далі. Адже що б вони не робили, ефекту від цього небагато,

– зауважив Нарожний.

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