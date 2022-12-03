Чому Путін не завдає масованої ракетної атаки: експерт озвучив 3 причини

Останній масований обстріл України відбувся 23 листопада. Після того повідомляли про те, що цього тижня будуть наступні обстріли, але поки Путін не поспішає їх завдавати, й на це є кілька причин.

Таку думку 24 каналу озвучив ексспівробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього. Раніше повідомлялось про те, що Росія може атакувати LNG-термінали та нафтобази Євросоюзу.

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Причини відсутності обстрілів

Ступак розповів, що є 3 причини того, чому росіяни ще не завдали повторного обстрілу після 23 листопада:

Росіяни тероризують українців, як хулігани, мовляв, злякаються чи не злякаються нашого літака.

Росіяни тестують нашу систему ППО, намагаючись знайти слабкі місця, по яких у майбутньому вдарять.

Росіяни відправляють коригувальників на місця попередніх ударів, аби ті перевірили масштаби враження, а потому аналізують цю інформацію.

Аналізують соцмережі: твіттер, фейсбук, інстаграм, де наші необачні громадяни викладають фото й відео. Для росіян це дуже важливо, щоб проаналізувати, наскільки ефективні були їхні удари, затвердити перелік наступних цілей для влучань їхніх ракет,

– зазначив ексспівробітник СБУ.

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Теорія змови з американцями

Він продовжив, що теорія про те, що це американці домовились з Росією, аби та не обстрілювала інфраструктуру України, а США за це не дасть далекобійні ракети, авіацію й танки, не схожа на правду. Більше можна повірити в те, що наслідок домовленостей США з Китаєм, бо після попередніх таких у росіян зникла риторика про ядерну зброю. Це зрозуміло, бо Китай зацікавлений у тому, щоб у нього залишався вихід на світовий ринок.

"Китаю вигідно, щоб не було ядерної війни. Локальні конфлікти тримають на пульсі, ця домовленість була. Однак щодо того, аби не бомбити інфраструктуру – це більше конспірологія. Утім, звісно, подивимось, найближчий місяць, найближчі тижні це все покажуть", – зауважив експерт Українського інституту майбутнього.

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