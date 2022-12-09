Забрехався до краю: Путін недолуго виправдав атаки на енергосистему України

Росія продовжує обстрілювати українські міста та об'єкти енергетичної інфраструктури. Диктатор Путін намагався виправдати дії своєї армії, однак лише підтвердив, що є лідером терористичної держави.

Останній обстріл України був всього декілька днів тому – 5 грудня і, очевидно, окупантам потрібно трохи часу, аби підготуватись до наступного масованого ракетного удару. Кремлівський вождь Владімір Путін хотів би виправдати дії своєї армії, але виходить в нього це вкрай недолуго.

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Маразматична риторика: російський президент про ракетні обстріли

У понеділок, 8 грудня, російський диктатор заявив, що удари по об'єктах критичної інфраструктури – це помста Україні, яка начебто "першою почала" атакувати росіян. Як приклад він навів підрив Кримському мосту, лінії передач Курської АЕС та відмову подавати воду в Донецьк.

Ця заява суперечить попередній риториці пропаганди, яка стверджувала, що ракетні удари по критичній інфраструктурі України – примус до переговорів на умовах Росії,

– зазначають аналітики.

Також важливо не вестись на маніпуляції та пам'ятати, що агресію розв'язала саме Росія. Саме ця терористична держава почала обстрілювати цивільну інфраструктуру, а масована ракетна атака 10 жовтня насправді готувалась завчасно. Її неможливо було здійснити одразу через два дні після підриву Кримського мосту 8 жовтня.

Яка справжня причина російського терору

"Друга армія світу" постійно програє та змушена відступати – саме тому Путіну довелось розпочати кампанію з терору мирного населення України та масованих обстрілів критичної інфраструктури.

Прильоти в енергооб'єкти та бажання залишити українців без світла лише засвідчують нікчемність та жалюгідність Кремля. Не варто сумніватися, що за це російську владу обов'язково притягнуть рано чи пізно до відповідальності.

Сам факт визнання путіним злочинних ударів по українській інфраструктурі – це "явка з повинною", що допоможе притягнути його до відповідальності,

– переконані експерти.

А поки українцям потрібно вчитися виживати з постійними відключеннями світла та не вірити російській пропаганді. Зима обіцяє бути важкою, але спільними зусиллями ми її точно переживемо.