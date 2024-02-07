Масована атака на Київ: є жертви, кількість постраждалих зросла, серед них – вагітна жінка

Російські військові зранку 7 лютого завдали ракетного удару по Києву. Відомо, що внаслідок атаки є також загиблі. Звернімо увагу, що ця цифра жертв і постраждалих може зрости впродовж дня.

Зранку 7 лютого по всій території України лунала повітряна тривога. Вона була пов'язана з масованою ракетною атакою нашої держави. Чи не найбільше ракет летіли саме на столицю. Розповідаємо, що відомо про постраждалих.

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Кількість постраждалих зростає

Станом на 10:55 загинули троє людей, а ще 16 зазнали поранень.

Володимир Зеленський о 10:20 зазначив, що у Києві понад 10 людей постраждали. Відомо також про двох загиблих. Водночас слід розуміти, що під завалами можуть бути люди.

Станом на 09:43 стало відомо вже про 11 постраждалих від ракетного удару у Києві. У КОВА сповістили, що внаслідок атаки незначних травм зазнали двоє людей. Їм надають медичну допомогу.

Збільшується кількість постраждалих внаслідок атаки на столицю. Наразі постраждали 9 людей. Із багатоповерхівки в Голосіївському районі госпіталізували вже 6 осіб. Серед них – вагітна жінка. Екстрені служби працюють на місці,

– написав Віталій Кличко о 09:13.

О 08:53 Віталій Кличко актуалізував інформацію. Він зазначив, що загалом у столиці, на цей момент, постраждало шестеро людей. Троє з них – у Дніпровському районі, двох госпіталізували. Також трьох доправили до медичного закладу у Голосіївському районі.

Станом на 08:44 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у Голосіївському районі вже троє госпіталізованих. Він зазначив, що біля будинку, де сталося загоряння внаслідок російської атаки, працюють медики.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на атаку Києва.

"Російські ракети. Київ. Знову житловий будинок. На це вони витрачають свої гроші. На удари по цивільним. Україні потрібна допомога. Тільки спільні зусилля демократій зупинять злочинця путіна. Сподіваюсь, у нього запитають, чому він вбиває цивільних і б‘є по житлових будинках. Хоча злочинців треба судити, а не говорити з ними", – наголосив він.

Що відомо про атаку на Київ