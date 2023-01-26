Масована ракетна атака може бути просто зараз, – ОК "Південь"

Російські військові можуть здійснити чергову масовану ракетну атаку 26 січня 2023 року. Про це попередили українців в ОК "Південь".

Відповідну інформацію речниця ОК "Південь" повідомила під час телемарафону. Тож ми закликаємо вас не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу та переходити до укриттів щойно пролунають сирени.

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Атака може бути зараз

Новий масований ракетний удар може бути застосований просто зараз. Наразі ми спостерігаємо активність ворожої авіації – стратегічної – з напрямку Каспійського моря,

– наголосила вона.

За словами Наталії Гуменюк, у Чорному морі перебувають ракетоносії, які готові у будь-який момент запустити "Калібри". Наразі відомо про три такі ракетоносії, на чиїх бортах 20 ракет.

Вона зауважила, що ворог продовжує використовувати напрацьовану тактику. Спочатку він запускає дрони-камікадзе, щоб виснажити нашу систему ППО. Після цього здійснює масований ракетний удар як з повітряного, так і наземного та морського базування.

Нагадаємо, що у Генштабі ЗСУ зранку 26 січня зробили важливе попередження для українців. У відомстві наголосили, що існує "велика небезпека подальших російських авіаційних і ракетних ударів".

Що відомо про атаку

У телеграм-каналі monitor о 06:59 з'явилося повідомлення. У ньому йшлося про виліт кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. У дописі зазначили, що швидше за все цей виліт уже бойовий, а не навчальний. Тож варто готуватися до ракетного удару.

Уже о 07:22 з'явився наступний допис. Він повідомляв про запуски ракет типу Х-101. Тож "очікуємо (ракети – 24 Канал) через близько годину".

Українців попереджають про загрозу

О 07:39 з'явився короткий допис від глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука. Він лаконічно зазначив, що існує загроза ракетного удару. Водночас високопосадовець написав: "реагуємо". Мабуть, він мав на увазі як роботу ППО, так і реакцію мешканців області, які мають перебувати зараз в укритті, адже на Дніпропетровщині – повітряна тривога.

Глава Одеської ОВА Максим Марченко о 07:40 опублікував пост. У ньому він наголосив, що росіяни готують завдати масованого ракетного удару. Атакуватимуть по Україні вороги як з літаків, так і суден.

Прошу не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Віримо в нашу протиповітряну оборону. Слава Україні!,

– зазначив він.

Наголошуємо, що під час повітряної тривоги необхідно перебувати в укритті. Залишайтеся там доти, поки не буде сигналу про відбій. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя.