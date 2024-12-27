Чи готується Росія до нового ракетного удару з Чорного моря: у ВМС дали відповідь

У Чорному морі відучора, 26 грудня, перебуває один носій крилатих ракет. Але цей підводний човен наразі він виконує інші завдання.

Ворожий носій крилатих ракет перебуває поблизу Новоросійська, охороняючи пункт базування. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, передає 24 Канал.

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Чи є ракетна загроза з Чорного моря

Плетенчук підкреслив, що окупанти зазвичай залучають ракетоносії з моря під час ударів зі стратегічної авіації, щоб додатково навантажити українську ППО.

Для того, щоб побачити ознаки підготовки до якихось застосувань, в тому числі морських платформ, які є носіями крилатих ракет, зазвичай треба дивитися в небо в такій ситуації. Тому що, як бачимо, вже тривалий час ворог не застосовує ці одиниці – морські носії як самостійний вид озброєння, а лише в кооперації з повітряною компонентою,

– сказав речник.

Станом на зараз українські військові не фіксують ознак підготовки Росії до ракетного удару з Чорного моря.

Нагадаємо, під час останньої масованої атаки 25 грудня Росія запустила 12 крилатих ракет "Калібр". Ймовірно, для цього ворог застосував 2 ракетоносії. Речник ВМС розповів, що цей обстріл не був "нестандартним". Одразу після пуску ракетоносії повернулися на пункти базування під прикриття ППО.

Плетенчук зауважив, що для підготовки кораблів до нового удару ворогу достатньо й кількох годин, але потрібно враховувати й питання логістики. До речі, "Калібри" вже тривалий час не мали успіху під час застосування. Основною метою їх запуску, за словами речника ВМС, є навантаження української ППО.