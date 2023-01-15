На місці влучання на Прикарпатті виникла пожежа: вдалось врятувати 2 людей
Джерело:Світлана Онищук
У суботу, 14 січня, російські окупанти вчинили перший у 2023 році масштабний обстріл території України. Загарбники вдарили ракетами в об'єкти критичної та цивільної інфраструктури.
Влучання в енергетичний об'єкт зафіксували в Івано-Франківській області. На місці удару виникла сильна пожежа.
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Які наслідки ракетного удару
За інформацією очільниці Івано-Франківської ОВА, площа загоряння складала 200 квадратних метрів. На місці створили штаб пожежогасіння із залученням представників об'єкта та 4 оперативні дільниці.
Відтак, завдяки злагодженим та чітким діям рятувальників пожежу було локалізовано о 17:54, а вже о 00:12 пожежники ліквідували вогонь.
Рятувальники гасять пожежу на Івано-Франківщині / Фото ДСНС України
Крім того, працівники ДСНС врятували двох людей на місці інциденту. На щастя, постраждалих немає.
До ліквідації пожежі було залучено 28 одиниць техніки та 87 людей особового складу від ГУ ДСНС в області.
Росіяни знову обстріляли Україну: що відомо
- Після 14:00 по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Перші ворожі ракети помітили над Миколаївською областю, але згодом вони зайшли у повітряний простір інших областей.
- На Дніпропетровщині та Хмельниччині успішно спрацювала ППО.
- На Харківщині росіяни влучили в об'єкт критичної інфраструктури, тому в області ввели аварійні відключення світла.
- У Дніпрі чули вибухи. На жаль, є влучання у багатоквартирний будинок. Станом на ранок 15 січня з-під завалі будинку витягнули тіла 20 осіб, серед них – 15-річна дівчина. Проводиться обстеження пошкоджених та вцілілих частин будинку.